Monzón anuncia más atención e investigación para las 146 personas con ELA en Canarias

Canarias tiene actualmente 146 personas registradas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que provoca una degeneración progresiva de las neuronas motoras y que, por el momento, no cuenta con un tratamiento curativo. De ellas, 86 son hombres y 60 mujeres.

La situación de estos pacientes y los retos que plantea la enfermedad fueron abordados este martes en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria durante el encuentro organizado con motivo del décimo aniversario de la Fundación Luzón.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, inauguró el acto y puso en valor el trabajo desarrollado durante los últimos años para mejorar la atención sanitaria, la calidad de vida de los pacientes y sus familias y el avance de la investigación sobre la ELA.

El Gobierno de Canarias y la Fundación Luzón mantienen desde 2018 un convenio de colaboración para reforzar la respuesta frente a esta enfermedad. El acuerdo incluye actuaciones relacionadas con la formación de profesionales sanitarios, la investigación, el diagnóstico precoz, la información y educación sobre la ELA y la atención a los pacientes y sus familias.

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Cuatro unidades especializadas y más de 6 millones de euros

El Servicio Canario de la Salud dispone actualmente de cuatro unidades de atención a las enfermedades neurodegenerativas en los hospitales de referencia del Archipiélago: el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil y el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, en Gran Canaria; y el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife.

Estas unidades ofrecen una atención multidisciplinar y coordinada con los distintos niveles asistenciales. Además, mantienen coordinación con los hospitales del resto de las islas para garantizar el tratamiento multidisciplinar de los pacientes.

En 2025 se creó también una unidad de enfermedades en Fuerteventura, isla no capitalina que registra actualmente siete casos de ELA.

El SCS cuenta desde 2022 con la Estrategia de Enfermedades Raras de Canarias y desde junio de 2025 con la Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas de Canarias. Desde la puesta en marcha de la primera de estas estrategias, la Consejería de Sanidad asegura haber destinado más de 6 millones de euros a unidades y consultas de enfermedades raras, unidades de genética, mejora de recursos y equipamiento de los servicios de rehabilitación.

Entre las actuaciones desarrolladas se incluye además la incorporación de exoesqueletos en los servicios de rehabilitación, mejoras en las herramientas de la historia clínica electrónica y el desarrollo de dos nodos autonómicos de la Red Únicas para enfermedades raras en Pediatría.

El diagnóstico genético gana peso

Uno de los aspectos que está cobrando mayor importancia en el abordaje de la ELA es el diagnóstico genético. Canarias dispone de tres unidades de Genética Clínica, situadas en el Chuimi, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias.

Según los datos aportados por Sanidad, aproximadamente el 10% de las personas con ELA presenta una causa genética o hereditaria identificable. La detección de estas alteraciones resulta especialmente relevante por la aparición de tratamientos dirigidos a determinadas formas genéticas de la enfermedad.

Entre ellos se encuentra el tofersen, incluido en la cartera del Sistema Nacional de Salud y destinado exclusivamente a pacientes adultos con una mutación en el gen SOD1. En Canarias, entre el 2% y el 3% de las personas afectadas por ELA serían candidatas a este tratamiento, que obtiene mejores resultados cuando se administra en las fases iniciales de la enfermedad.

El desarrollo de este tratamiento ha impulsado además nuevos ensayos clínicos dirigidos a otras formas genéticas de la ELA, lo que refuerza la importancia de realizar estudios genéticos de manera precoz.

Un nuevo circuito para la dependencia extrema

La atención a los pacientes con ELA incluye también apoyo psicológico desde el momento del diagnóstico, intervenciones específicas de rehabilitación y, cuando es necesario, acceso a recursos de asistencia social y cuidados paliativos.

En este ámbito, el SCS puso en marcha el pasado 11 de mayo un circuito específico en los hospitales públicos de Canarias para facilitar la acreditación de los criterios clínicos necesarios para acceder al nuevo Grado III+ de dependencia extrema.

Este procedimiento se desarrolla en colaboración con la Dirección General de Dependencia de la Consejería de Bienestar Social, encargada de la validación correspondiente.

Durante el encuentro celebrado en el Hospital Insular también se abordaron los retos que todavía afrontan los pacientes y sus familias y la necesidad de seguir avanzando tanto en la atención sanitaria como en la investigación clínica.

La Fundación Luzón, creada en 2016 por Francisco Luzón tras ser diagnosticado de ELA, mantiene como objetivos mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias, impulsar la investigación y favorecer una respuesta coordinada frente a la enfermedad.