Muere un anciano ahogado en la playa de Las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife

Un varón de 74 años de edad ha perdido la vida este martes tras ser rescatado de las aguas con evidentes signos de ahogamiento en la popular playa de Las Teresitas, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El suceso ha conmocionado a los bañistas que se encontraban en la zona durante las primeras horas de la tarde, obligando a un rápido despliegue de los servicios de emergencia para intentar salvar la vida del afectado, aunque finalmente los esfuerzos resultaron infructuosos.

Según ha detallado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, la voz de alarma se registró a las 13:35 horas. A través de una llamada telefónica, los testigos presenciales advirtieron a la sala operativa de que una persona había sido extraída del mar en estado de inconsciencia, concretamente a la altura del acceso número uno de este concurrido arenal tinerfeño.

De manera inmediata, el centro coordinador activó los recursos de intervención necesarios para abordar la situación de extrema gravedad. Los primeros en intervenir fueron los efectivos del servicio de socorrismo de la Cruz Roja, que operan de forma permanente en la citada playa. Al comprobar que la víctima se encontraba en situación de parada cardiorrespiratoria, los socorristas iniciaron sin demora las maniobras básicas de reanimación a pie de arena.

Pocos minutos después, se personó en el lugar el equipo médico del Servicio de Urgencias Canario, a bordo de una ambulancia medicalizada. El personal facultativo tomó el relevo de los socorristas y procedió a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, empleando todo el equipamiento clínico disponible con el objetivo de revertir el paro cardíaco. A pesar de la rápida respuesta y de la persistencia de los profesionales de la salud, no fue posible recuperar el pulso del paciente, por lo que el médico de guardia no tuvo más remedio que confirmar oficialmente su fallecimiento en el mismo escenario de los hechos.

Hasta el lugar del trágico suceso también se desplazaron diversas dotaciones de la Policía Local y de la Policía Nacional. Los agentes locales se encargaron de asegurar el perímetro para facilitar el trabajo del personal sanitario y evitar aglomeraciones de curiosos en torno a la víctima. Por su parte, los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía asumieron la instrucción de las diligencias correspondientes y custodiaron el cadáver hasta la llegada de la autoridad judicial, encargada de ordenar el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal para la realización de la autopsia preceptiva, que determinará las causas exactas del trágico deceso.