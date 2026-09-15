San Francisco sigue pendiente de rehabilitación entre deterioro y denuncias por aguas fecales

El barrio de San Francisco, en Las Palmas de Gran Canaria, continúa sin un calendario para la reposición de sus viviendas casi siete años después de que el asunto llegara al Pleno Municipal. Una Comisión del Ayuntamiento celebrada en 2022 dejó constancia expresa de una moción aprobada en la sesión plenaria del 25 de octubre de 2019 relativa a la reposición de las viviendas del barrio.

La situación actual, sin embargo, sigue sin traducirse en una intervención concreta. En octubre de 2025, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, señaló que San Francisco y El Batán se encontraban "en estudio y pendientes de financiación" e instó al Gobierno de Canarias a incorporar la rehabilitación de ambos barrios al siguiente Plan Canario de Vivienda.

La documentación refleja así dos conceptos que conviene diferenciar. Mientras los antecedentes municipales de 2019 y 2022 se refieren expresamente a la reposición de las viviendas, la posición trasladada por el actual gobierno municipal en 2025 habla de su rehabilitación y de la necesidad de conseguir financiación de otras administraciones.

Un acuerdo que sigue sin concretarse

La financiación no es el único antecedente pendiente. En noviembre de 2025, una moción presentada en la Junta Municipal de Distrito Centro reclamó incluir San Francisco en un plan urgente de rehabilitación y presentar en un máximo de tres meses un informe sobre la situación del barrio y un calendario de actuaciones. La propuesta fue rechazada por seis votos del Grupo de Gobierno frente a cinco de PP y VOX.

Durante aquel debate, el propio Grupo de Gobierno calificó San Francisco y El Batán como una "prioridad inaplazable", aunque defendió que una intervención estructural requiere cofinanciación y sostuvo que la vía debía pasar por incorporar ambos barrios al siguiente Plan Canario de Vivienda.

Las dudas sobre el estado de las viviendas tampoco son recientes. La necesidad de una inspección del Servicio de Bomberos a los inmuebles de San Francisco ya figuró entre las cuestiones planteadas en una comisión municipal en 2023. Vecinos del barrio vienen reclamando además informes que permitan conocer con precisión la situación estructural de los edificios antes de definir las actuaciones necesarias.

Las aguas fecales también llegaron al Pleno

Los problemas de saneamiento han formado igualmente parte del debate municipal. En el Pleno de diciembre de 2025, el Partido Popular denunció la existencia de vertidos de aguas fecales en San Francisco al enumerar diferentes deficiencias de la red hidráulica de la capital. La afirmación figura en el acta de la sesión como una denuncia de la oposición, no como una conclusión técnica municipal sobre su origen o alcance.

Esta distinción resulta especialmente importante ante las quejas vecinales sobre el deterioro del saneamiento. Sin un informe técnico que determine las causas, no pueden atribuirse directamente esos episodios al estado de una conducción concreta o a posibles movimientos de otras infraestructuras.

A la espera del nuevo Plan de Vivienda

El Gobierno de Canarias continúa trabajando en el Plan de Vivienda 2026-2030. El Ejecutivo seguía refiriéndose al documento el pasado 9 de septiembre como un plan que "incorporará" nuevas medidas, por lo que todavía no se había presentado como definitivamente aprobado. Entre sus líneas previstas figura la rehabilitación del parque residencial y la regeneración de barrios.

Por ahora, la información pública del Plan no concreta la inclusión de San Francisco. El barrio continúa así pendiente de que los acuerdos y planteamientos acumulados durante los últimos años se traduzcan en un proyecto definido, un calendario y la financiación necesaria para ejecutarlo.