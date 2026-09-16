Asián defiende el 7% frente a rebajas que ahogarían servicios públicos

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha reafirmado la postura del Ejecutivo autonómico de mantener el tipo general del IGIC en el 7%, argumentando la necesidad de garantizar la estabilidad presupuestaria y la calidad de los servicios públicos esenciales. Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, la responsable de las cuentas regionales explicó que una reducción al 5% comprometería de forma directa la financiación de los cabildos insulares y las corporaciones locales del archipiélago. Asimismo, Asián recordó que la gestión tributaria responsable debe regirse por tres límites fundamentales: la cobertura ineludible de las necesidades sociales de los ciudadanos, el análisis riguroso de la coyuntura económica y el cumplimiento estricto de las reglas fiscales vigentes.

Rigor presupuestario frente a propuestas sin garantías

En respuesta a las cuestiones planteadas por el grupo parlamentario VOX sobre la repercusión del escenario inflacionista en las economías domésticas, la consejera contrapuso la prudencia de la administración autonómica con el riesgo de aplicar recortes de ingresos sin garantías de sostenibilidad. De esta manera, Asián detalló que, si bien la inflación incrementa la recaudación nominal, también eleva en igual proporción los costes operativos y de licitación que debe asumir la propia administración para sostener la sanidad, la educación y los servicios comunitarios. En este sentido, la titular de Hacienda subrayó que el incremento del presupuesto autonómico responde al encarecimiento generalizado de los suministros públicos, por lo que una bajada del tipo general mermaría la capacidad de respuesta del Gobierno en el ámbito social.

Un modelo de aliviaderos fiscales dirigidos al 92% de los contribuyentes

Frente a la exigencia de alterar el tipo general del IGIC, Asián puso en valor la estrategia de alivio fiscal selectivo y planificado que el Ejecutivo regional viene ejecutando desde el inicio del mandato. La consejera destacó medidas con impacto real en el bolsillo de los ciudadanos, como la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las rebajas en Transmisiones Patrimoniales y la deflactación del IRPF, una medida que ha beneficiado al 92% de los contribuyentes canarios, generando deducciones de más de 46.000 millones en cuotas. Asimismo, resaltó la ampliación de los tipos reducidos en materia sanitaria y de vivienda, defendiendo una política tributaria seria que protege la renta familiar sin desmantelar la estructura financiera del archipiélago.