Cierran tres carpinterías de aluminio y un bar por carecer de licencia en Arrecife

Este miércoles, el Ayuntamiento de Arrecife, ha informado sobre el cierre de tres carpinterías de aluminio y un bar por carecer de licencia en la capital lanzaroteña. El consistorio capitalina ha impuesto, además, 60.000 euros en sanciones.

Durante el pleno del pasado lunes, se aprobó la imposición de una sanción económica de 15.001 euros a cada establecimiento por operar sin el preceptivo y necesario título habilitante.

El bar- cafetería sancionado se localiza en el barrio de La Vega, y los establecimientos que ejercían actividades de carpinterías de aluminio, están ubicados en Argana Alta, Valterra y La Vega, respectivamente.

Estos expedientes sancionadores fueron incoados con la participación de la Policía Local que había recibido quejas de vecinos afectados por las molestias de estos locales, que operaban careciendo de sus preceptivas licencias municipales (títulos habilitantes).