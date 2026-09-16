Detenida en Gran Canaria por amenazar con un machete a sus tres inquilinos para desalojarlos

La Policía Nacional ha procedido a la detención de una mujer en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, acusada de ser la presunta autora de los delitos de allanamiento de morada y amenazas. Los hechos se desencadenaron después de que la dueña del inmueble esgrimiera un arma blanca de grandes dimensiones contra tres varones para obligarlos a abandonar el domicilio que ocupaban.

Según ha detallado la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado oficial, el grave altercado tuvo lugar en la madrugada del pasado 15 de septiembre. En ese momento, las autoridades recibieron una alerta telefónica que advertía sobre la presencia de una mujer en el interior de un inmueble que estaba intimidando de forma violenta a varias personas.

A su llegada al lugar de los hechos, los agentes adscritos al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se entrevistaron con los tres afectados. Estos varones manifestaron a los policías que residían en la residencia desde hacía aproximadamente dos meses y medio. Además, aseguraron que estaban abonando mensualmente la cantidad acordada en concepto de alquiler, por lo que su estancia en la propiedad estaba sujeta a un aparente acuerdo de arrendamiento.

El conflicto se originó cuando la dueña exigió a los hombres que se marcharan de forma inmediata. Lejos de acudir a la vía judicial para iniciar un procedimiento legal de desahucio, la mujer accedió al domicilio sin el permiso de los residentes. Una vez en el interior, comenzó a recoger las pertenencias de los hombres, hizo sus maletas sin ningún tipo de consentimiento y llegó al extremo de arrojarlas por la ventana hacia la calle.

Ante la lógica negativa de los afectados a abandonar lo que constituía su morada, la arrestada optó por marcharse del lugar. Sin embargo, regresó instantes después portando un arma de grandes dimensiones. Mediante el uso de esta intimidación física y bajo graves coacciones, la arrendadora logró finalmente su propósito de expulsar a los ocupantes.

La versión de las víctimas fue respaldada por pruebas documentales. Los agentes actuantes pudieron comprobar la existencia de grabaciones de vídeo que habían sido aportadas por los propios afectados. Dichas imágenes corroboraban paso por paso los testimonios relatados sobre lo acontecido momentos antes de que las patrullas policiales hicieran acto de presencia en el edificio.

Ante la evidencia de los hechos, los efectivos policiales procedieron a la inmediata detención de la agresora. Asimismo, llevaron a cabo la incautación del objeto empleado para proferir las amenazas, que resultó ser un machete con una longitud total de aproximadamente 53 centímetros y una hoja afilada de unos 40 centímetros.

Desde el cuerpo policial han señalado que, una vez que se den por finalizadas las correspondientes diligencias en comisaría, la detenida será puesta a disposición de la autoridad judicial competente. Será un juez quien determine las responsabilidades penales por haber intentado tomarse la justicia por su mano, vulnerando el marco legal propio de un Estado de Derecho.