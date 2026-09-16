Detenido por una agresión física causante de la muerte de un joven en Tenerife

La Policía Nacional ha detenido recientemente a un hombre de 21 años como autor de una agresión física que provocó la muerte de otro joven de 22, quien falleció posteriormente en el centro hospitalario como consecuencia de las graves lesiones.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 27 de agosto en torno a las 14.20 horas, en el paseo marítimo de Playa de las Américas, en las inmediaciones de la rotonda del Barranco del Rey, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

A la llegada de los agentes, la víctima se encontraba gravemente herida, por lo que fue trasladada inicialmente a un centro hospitalario y, posteriormente, ingresada en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria en estado crítico. Finalmente falleció en este mismo centro como consecuencia de las lesiones sufridas.

Una botella de cristal en el lugar de los hechos

La reconstrucción de la secuencia de los hechos derivada de la investigación policial determinó el punto exacto donde presuntamente se produjo la agresión, localizándose en las inmediaciones una botella de cristal fracturada y abundantes restos de sangre. Asimismo, se logró situar en dicho punto al varón relacionado con dichos acontecimientos, el cual fue detenido posteriormente.

Durante la investigación se recabó diferente información y declaraciones de posibles testigos presenciales, actuaciones que resultaron fundamentales para esclarecer lo sucedido y determinar la participación concreta del presunto autor.

El detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, decretándose finalmente el ingreso en prisión.