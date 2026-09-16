Detenidos en Fuerteventura por transportar cerca de 2.000 litros de gasolina destinada a narcolanchas

La Guardia Civil detuvo, a finales de agosto, a tres hombres presuntamente implicados en un delito de tráfico y transporte de sustancias inflamables.

Según informa la Benemérita, los investigados fueron interceptados a bordo de una furgoneta que transportaba 79 garrafas de gasolina de 25 litros cada una, lo que supuso la intervención de un total de 1.975 litros de combustible presuntamente vinculado a la actividad de suministro de combustible a narcolanchas, conocida popularmente como "petaqueo".

El dispositivo se ejecutó durante la noche del sábado 29 de agosto, cuando fueron avistados varios individuos en una estación de servicio ubicada en un polígono industrial del término municipal de Antigua, repostando una gran cantidad de carburante en recipientes que incumplían las normativas legales de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas.

Tras interceptar el vehículo, los agentes percibieron un intenso olor a carburante procedente del interior. Al proceder a la inspección de la zona de carga, localizaron la partida de garrafas abastecidas de combustible, además de descubrir a dos personas ocultas en la parte posterior del furgón.

El balance definitivo arrojó un total de 79 garrafas que contenían 1.975 litros de gasolina. Ante los indicios de que el cargamento tuviera como destino el abastecimiento ilícito de embarcaciones vinculadas al narcotráfico, práctica conocida como "petaqueo", la Guardia Civil procedió a la detención del conductor y de los dos acompañantes que viajaban ocultos en el compartimento trasero a quienes se les atribuyó un delito de tráfico y transporte de sustancias inflamables.

Una vez finalizada la instrucción de las correspondientes diligencias, los detenidos fueron puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza de los tres implicados.