Economía moviliza 1,6 millones en bonos para la compra de electrodomésticos eficientes en los hogares canarios

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos encabezada por Manuel Domínguez, ha puesto en marcha el Plan Renove de Electrodomésticos 2025-2026. La iniciativa moviliza un presupuesto de 1,6 millones de euros repartido en bonos descuento con el triple objetivo de aliviar el gasto de las familias, reducir el consumo eléctrico residencial y dinamizar las ventas del comercio de proximidad. Las cuantías de los bonos oscilan entre los 70 y los 250 euros con carácter general, elevándose hasta un máximo de 450 euros por aparato para aquellas personas que acrediten situación de vulnerabilidad. El plan abarca la adquisición de frigoríficos combi, lavadoras, lavavajillas, secadoras y placas de inducción, pudiendo solicitarse hasta un máximo de cinco ayudas por beneficiario (una por cada categoría de producto).

Tratamiento del bono y compromiso ambiental de reciclaje

El procedimiento administrativo diseñado por la Consejería exige que la solicitud y concesión del bono se tramiten de forma previa a la compra del equipamiento. Una vez aprobado el descuento, la persona beneficiaria dispondrá del margen para canjearlo en cualquiera de los establecimientos comerciales adheridos, aplicando la rebaja directamente sobre el precio final de venta. Asimismo, la normativa del programa establece la obligación de entregar el electrodoméstico antiguo al momento de la sustitución, garantizando su posterior traslado e integración en los circuitos autorizados de tratamiento y gestión de residuos. La vigencia del plan se mantendrá operativa hasta el próximo 15 de diciembre, salvo que el crédito asignado se agote con anterioridad.

Desglose del presupuesto por islas y proyección económica

La distribución de los fondos se ha estructurado de manera territorializada entre las islas para garantizar una cobertura equilibrada. En la provincia occidental, Tenerife dispone de 712.800 euros, La Palma de 62.400 euros, La Gomera de 16.800 euros y El Hierro de 8.000 euros. Por su parte, la provincia oriental asigna 600.000 euros a Gran Canaria, 112.000 euros a Lanzarote y 88.000 euros a Fuerteventura. Desde el Ejecutivo autonómico prevén que la medida beneficie a cerca de 10.000 familias, combinando el alivio directo en las facturas eléctricas del hogar con la reactivación de las ventas en las pymes comerciales de las islas.