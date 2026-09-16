El ascensor de Blas Cabrera Felipe vuelve a funcionar tras reparar una puerta vandalizada

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El ascensor situado en el paseo Blas Cabrera Felipe, junto al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, vuelve a estar operativo después de que se reparara la puerta de la instalación, que había sido vandalizada.

El elevador salva un desnivel superior a 20 metros y conecta la zona hospitalaria con el paseo Blas Cabrera Felipe, evitando un recorrido alternativo menos directo y no accesible. La infraestructura dispone además de una escalera de servicio anexa.

La reapertura se suma a la recuperación reciente de otros ascensores públicos de la ciudad, entre ellos los de Lomo Verdejo, Las Rehoyas y San José-San Juan.

Estas instalaciones están incluidas en un contrato municipal que contempla su mantenimiento y conservación, además de las inspecciones obligatorias realizadas por los Organismos de Control Autorizados.