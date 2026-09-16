El Ayuntamiento de Santa Cruz recurre ante la Justicia la demolición del monumento a Franco

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dado un paso al frente en la defensa del patrimonio local frente a las imposiciones del Gobierno central. En este sentido, ha dictado una orden expresa a los servicios jurídicos municipales para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Estado. Esta medida se produce una vez que la Administración central rechazara el recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, fechada el 29 de junio de 2026.

Dicha resolución del departamento dependiente del Ejecutivo establece la inclusión del monumento a Franco en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática. Como consecuencia de esta catalogación de corte ideológico, el Gobierno concedió un exiguo plazo de seis meses para proceder a su completa demolición, tras descartar de forma definitiva su declaración como Bien de Interés Cultural.

El documento rubricado por el regidor municipal, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, encuentra su sustento legal en normativas de rango superior que blindan la autonomía de las administraciones locales. Concretamente, se ampara en la ley de bases de Régimen Local, la ley de municipios de Canarias y el propio reglamento orgánico del consistorio tinerfeño. De este modo, la orden da vía libre para que las áreas de Cultura y de Patrimonio, en estrecha coordinación con la asesoría jurídica, presenten el recurso pertinente ante los tribunales.

El núcleo del argumento esgrimido por el Ayuntamiento radica en la prudencia administrativa y el riguroso respeto a los procedimientos en curso. La corporación local sostiene que la orden de retirada y destrucción del conjunto escultórico, obra del prestigioso escultor español Juan de Ávalos, debería quedar obligatoriamente en suspenso.

La razón fundamental para solicitar esta paralización cautelar es que, en estos momentos, la Gerencia de Urbanismo del municipio se encuentra tramitando activamente la inclusión de la obra en el catálogo municipal de bienes patrimoniales. Para el equipo de gobierno local, resulta completamente contradictorio e irreversible ejecutar una demolición promovida desde el Estado mientras la propia administración competente a nivel urbanístico evalúa el indudable valor artístico e histórico de las figuras para dotarlas de protección oficial.

Asimismo, desde diferentes sectores de la sociedad civil y el ámbito cultural se ha venido advirtiendo del grave peligro que supone aplicar la ley de memoria democrática de forma retroactiva y sin contemplar el mérito artístico de las obras implicadas. La escultura de Juan de Ávalos representa un elemento muy destacado del arte contemporáneo español que ahora se ve seriamente amenazado por el afán destructivo amparado en las actuales normativas gubernamentales.

Con esta importante batalla judicial, el consistorio busca garantizar que prevalezca el Estado de Derecho y el rigor técnico por encima de las directrices políticas emanadas desde la capital de España. Queda ahora en manos de la Justicia determinar si la urgencia del Estado por eliminar este vestigio histórico se impone al derecho del municipio a catalogar y proteger su patrimonio.