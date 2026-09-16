El Cabildo aprueba 8,44 millones para reformar los vestuarios y accesos del Heliodoro

El Cabildo de Tenerife ha aprobado definitivamente el proyecto de reforma y acondicionamiento de los vestuarios, la sala de prensa y el acceso al terreno de juego del Heliodoro Rodríguez López. La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 8.444.201 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

La intervención forma parte de la primera fase del Plan Director del Heliodoro Rodríguez López, con el que la Corporación insular pretende avanzar de forma progresiva en la modernización del estadio.

El proyecto incluye la renovación de los vestuarios, la sala de prensa y el túnel de acceso al césped, espacios vinculados al funcionamiento del recinto y a la celebración de los encuentros del CD Tenerife.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha señalado que se trata de "un paso decisivo en la modernización del Heliodoro" y ha destacado el compromiso de la Corporación con el CD Tenerife y su afición.

Afonso ha defendido que la actuación supone una inversión estratégica para el futuro del estadio y ha recordado que se suma a otras intervenciones realizadas dentro del proceso de modernización del recinto.

Una reforma por fases

Entre las actuaciones ya ejecutadas figura la instalación de asientos autoabatibles en las gradas, que supuso una inversión cercana a los 2,9 millones de euros. También se han llevado a cabo trabajos relacionados con la seguridad, la cerrajería, nuevas escaleras y otros elementos estructurales, además de actuaciones en el sistema contra incendios, la bomba de agua y el pararrayos.

El Cabildo señala además otras actuaciones en ejecución, entre ellas el anillo de presión, la reparación de la marquesina y la instalación de una pantalla de gran formato.

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, ha señalado que la transformación del Heliodoro se está desarrollando "por fases" y con una planificación integrada en el Plan Director, con el objetivo de mejorar las condiciones para deportistas, profesionales de la comunicación, trabajadores y aficionados.

Según Moliné, las actuaciones forman parte de un proyecto global para convertir el estadio en un recinto "más funcional" y actualizado, manteniendo al mismo tiempo su valor histórico y deportivo.

Con la aprobación definitiva del proyecto de los vestuarios, la sala de prensa y el acceso al césped, el Cabildo incorpora una nueva actuación a la hoja de ruta prevista para la modernización del Heliodoro Rodríguez López.