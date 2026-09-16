El Cabildo autoriza el regreso a dos nuevas viviendas en Puerto Naos y La Bombilla

El regreso de los vecinos a la costa del Valle de Aridane continúa avanzando casi cinco años después de la erupción del volcán Tajogaite. El Comité Asesor del Peinpal ha autorizado el retorno a dos nuevas viviendas, una situada en la Avenida Marítima de Puerto Naos y otra de dos plantas en La Bombilla.

Con estas nuevas autorizaciones, Puerto Naos alcanza las 1.182 viviendas con permiso para regresar, mientras que en La Bombilla son ya 65 las residencias autorizadas.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca que la recuperación es cada vez más visible tanto en el Valle de Aridane como en el conjunto de la isla y atribuye estos avances al trabajo desarrollado por las administraciones competentes.

Rodríguez subraya además la importancia de la comunicación y la coordinación permanente entre las administraciones para continuar avanzando hacia una nueva realidad en la que los residentes puedan adaptarse a convivir con el volcán Tajogaite.

Más de 1.200 viviendas autorizadas

El presidente insular señala que ya son más de 1.200 viviendas las que cuentan con autorización para regresar, una cifra que, según explica, se suma a otras actuaciones desarrolladas en estos núcleos costeros.

Entre ellas se encuentra la reapertura de una veintena de establecimientos y del propio hotel, medidas que contribuyen a la recuperación progresiva de Puerto Naos y La Bombilla y al regreso de residentes, visitantes y actividad empresarial.

Durante el verano también se amplió la zona de baño de Puerto Naos, dentro de este proceso de apertura gradual.

El seguimiento de los gases continúa siendo uno de los elementos vinculados a esta recuperación. El proyecto CO2 cuenta con más de mil medidores instalados en espacios exteriores e interiores para realizar un seguimiento constante de la evolución de los gases.

A estos trabajos se suman los avances desarrollados a través del proyecto del Instituto Eduardo Torroja, según la información facilitada por el Cabildo.