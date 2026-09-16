El juicio por las ayudas del volcán de La Palma se celebrará en precampaña

La erupción del volcán Tajogaite no solo borró el mapa físico de una parte de La Palma, sino que arrasó con los cimientos económicos de miles de familias. Tras la catástrofe y la pérdida de hogares, fincas y negocios, llegó el momento de la reconstrucción. Las distintas administraciones movilizaron fondos públicos para sostener a los damnificados y reactivar el Valle de Aridane. Sin embargo, la gestión de esos recursos ha derivado en un pulso que cuestiona la relación entre la Administración y el ciudadano.

El foco del conflicto reside en el control del gasto. El Gobierno de Canarias ha decidido mantener bajo llave el listado de los beneficiarios de estas ayudas. La negativa a mostrar el destino final del dinero ha provocado un choque directo con el Comisionado de Transparencia, una institución diseñada precisamente para garantizar que los ciudadanos puedan auditar el uso de los fondos. Este desencuentro ha terminado en los tribunales.

Privacidad frente a rendición de cuentas

Para justificar este apagón informativo, el Ejecutivo regional se escuda en el respeto a la privacidad de los afectados y apela a la Ley de Volcanes. Argumentan que revelar la identidad de quienes han recibido ayudas vulnera la intimidad de personas que ya han sufrido un trauma considerable.

Frente a esta postura, la comisionada de Transparencia, Noelia García Leal, defiende un principio innegociable en cualquier democracia madura. El contribuyente tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero. Cuando el Estado recauda impuestos y redistribuye la riqueza mediante subvenciones, el proceso exige luz pública. Recibir dinero de la caja común implica aceptar las reglas del escrutinio social.

La opacidad no protege a las víctimas, sino que arroja una sombra de duda sobre la eficiencia de la gestión política. Las resoluciones del Comisionado son de obligado cumplimiento. Si un gobierno decide ignorarlas, la burocracia se convierte en un muro que impide al ciudadano ejercer su papel de auditor principal de la cosa pública.

Un calendario marcado por las urnas

La falta de acuerdo ha forzado la vía del contencioso administrativo. La fecha fijada para el juicio añade un nuevo nivel de complejidad al debate. El juzgado ha estimado que la vista se celebre en abril de 2027, justo en la antesala de las próximas elecciones autonómicas.

La coincidencia incomoda a la propia comisionada. La institución que preside busca fiscalizar a la Administración lejos del ruido de las campañas y los intereses partidistas. El retraso judicial actúa, en la práctica, como un escudo temporal. El Ejecutivo canario evita dar explicaciones durante la mayor parte de la legislatura, dejando que el reloj corra mientras el dinero público fluye sin la supervisión que exige la ley de transparencia.

Este compás de espera perjudica al sistema. La justicia lenta diluye la exigencia de responsabilidades. Para cuando los tribunales decidan si los nombres deben ser públicos, gran parte del impacto político y social habrá prescrito en la memoria colectiva.

La salud del sistema institucional

Este episodio trasciende la anécdota palmera y sirve como radiografía del entramado institucional canario. La Administración gasta recursos y tiempo en pleitear para evitar mostrar cómo ha gestionado otros recursos. El ciudadano, que sostiene todo el andamiaje con sus impuestos, observa cómo las instituciones debaten a puerta cerrada sobre el acceso a la información.

García Leal enmarca este proceso judicial como una muestra de la salud de las instituciones. El hecho de que un organismo dependiente del Parlamento de Canarias pueda llevar al Gobierno a los tribunales evidencia que existen contrapesos. No obstante, el pulso refleja una resistencia estructural de la maquinaria política a perder el monopolio de la información.

La reconstrucción de La Palma requiere fondos, pero también confianza. Y la confianza solo se afianza cuando los gestores del dinero ajeno asumen que las cuentas públicas no pertenecen a la Administración, sino a la sociedad que las financia.