El precio del combustible ahoga a los conductores canarios con una subida interanual del 30%

Repostar el vehículo se ha convertido en un ejercicio de equilibrismo financiero para miles de familias. La inestabilidad global no es un concepto abstracto que se limite a los boletines internacionales de noticias. Hoy se materializa cada vez que un ciudadano descuelga la manguera en cualquier estación de servicio de las Islas. Los carburantes y combustibles cuestan ya casi un 30% más que hace doce meses. El archipiélago sufre este encarecimiento en primera línea, un revés directo al bolsillo del trabajador y a la cuenta de resultados del empresario local, que ven mermada su capacidad adquisitiva mes tras mes.

El coste de la distancia

Las cifras oficiales del mes de agosto dibujan un escenario complejo para nuestra economía. El incremento interanual en Canarias alcanza el 28,7%, un dato que supera de largo el 21,3% registrado en la media nacional. De este modo, la Comunidad se posiciona como el segundo territorio de España donde más se dispara este producto básico, superada únicamente por Ceuta. Solo en el último mes, el repunte fue del 5,8%.

Aunque la inflación general del archipiélago aparente cierta contención en la estadística oficial, la realidad de la calle es que la factura energética erosiona el ahorro de los hogares y estrecha los márgenes comerciales. La lejanía del continente impone unas reglas donde el transporte es un factor estructural ineludible.

El tablero de Oriente Medio

El origen de esta sangría económica reside a miles de kilómetros de distancia. La reactivación de la tensión bélica en Oriente Medio dicta el precio que pagamos por movernos. Los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán cerca del estrecho de Ormuz, sumados al recrudecimiento del conflicto en Yemen con los ataques de los hutíes, han estrangulado el mercado mundial.

La amenaza continua sobre infraestructuras vitales, como el oleoducto saudí o las vías de navegación del mar Rojo, incrementa de manera drástica el coste del transporte marítimo. Esta ruta es una arteria esencial para el abastecimiento de la economía canaria. Como consecuencia, el crudo Brent, de referencia en Europa, ha roto sus barreras de resistencia hasta superar los 108 dólares por barril, desatando el temor a una crisis prolongada.

Un parche fiscal en el aire

Frente a esta coyuntura externa, el Gobierno de Canarias mantiene vigente el tipo cero del IGIC aplicado a los carburantes durante todo el mes de septiembre. Sin embargo, la continuidad de esta medida de alivio fiscal pende de un hilo y dependerá de futuras decisiones del Ejecutivo autonómico.

Los ciudadanos y las empresas quedan a expensas de la voluntad política para amortiguar un impacto sobre el que carecen de control. Si el crudo no frena su escalada, suprimir esta bonificación impositiva supondría un castigo añadido e inasumible para el consumidor final, inflando la recaudación a costa del contribuyente.

Alerta en el tejido productivo insular

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ya ha lanzado una advertencia. Su presidente, Santiago Sesé, subraya que el incremento sostenido de la energía terminará contagiando al resto de bienes y servicios. La condición de región ultraperiférica obliga a importar una inmensa mayoría de los productos que consumimos a diario.

Cuando la logística encarece sus operaciones, el coste final siempre recae sobre el comprador. El tejido productivo canario afronta un otoño lleno de incertidumbres. Las empresas tratan de absorber el golpe de los costes para no perder competitividad, pero el margen de maniobra es estrecho. La economía del archipiélago necesita estabilidad y un entorno que favorezca la libre empresa frente a un escenario internacional que, por ahora, solo garantiza volatilidad.