El PSOE abandera una reforma para librar de sanciones a 70.000 familias en complejos turísticos

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de ley para regularizar la situación de más de 70.000 propietarios y familias que residen de manera habitual en complejos turísticos del archipiélago. La iniciativa pretende otorgar seguridad jurídica a quienes ocupan bungalows, villas o apartamentos en zonas turísticas, evitando que continúen acumulando expedientes sancionadores. Sin embargo, la medida llega envuelta en un evidente contraste político: el PSOE abandera ahora esta reivindicación desde la oposición, pese a que durante los cuatro años del anterior mandato liderado por Ángel Víctor Torres, la reforma de este marco legal permaneció guardada en un cajón sin ejecutarse.

El nudo de la 'unidad de explotación' y la emergencia habitacional

El origen de este conflicto histórico radica en la aplicación estricta del principio de unidad de explotación contemplado en la ley turística, el cual exige destinar la totalidad de las unidades de un complejo a la comercialización vacacional. Esta exigencia ha derivado en multas continuas contra propietarios que utilizan sus inmuebles como vivienda permanente, muchos de ellos desde hace décadas. La proposición del PSOE plantea declarar compatibles los usos residenciales preexistentes siempre que lo permita el planeamiento local, paralizar las sanciones en curso e integrar estos inmuebles en el parque general de vivienda. Un paso de oportunidad para los socialistas, que buscan capitalizar una demanda social que esquivaron legislar cuando ostentaban la gestión del Ejecutivo.

El Ejecutivo gana tiempo ante un contencioso espinoso

Por su parte, el actual Gobierno autonómico ha reaccionado con cautela y ha solicitado a la Cámara regional una prórroga de 15 días adicionales para estudiar la propuesta antes de definir si la apoya, la enmienda o la rechaza. El Gabinete regional evita de momento precipitarse, atrapado entre las presiones de la patronal turística defensora a ultranza de la explotación comercial exclusiva y la realidad de miles de vecinos que exigen respuestas. Con el margen solicitado por el Gobierno, la iniciativa inicia un trámite decisivo que pondrá a prueba si el texto se convierte en una solución real o si encalla en el cruce de reproches parlamentarios.