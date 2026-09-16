Fondos UE. Canarias retiene 225 empleados hasta diciembre para evitar devoluciones a Bruselas

El Gobierno de Canarias ha decidido prolongar la vinculación laboral de un grupo de 225 empleados públicos hasta el próximo 31 de diciembre. La prioridad absoluta fijada por el Ejecutivo autonómico pasa por acelerar la tramitación administrativa y evitar que los retrasos acumulados terminen provocando la pérdida o devolución de partidas millonarias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Del despliegue inicial compuesto por 389 plazas creadas específicamente para amortiguar el alud de expedientes derivado de los fondos Next Generation, 164 ya se han desocupado a medida que concluían determinadas fases. Sin embargo, el Gobierno insular se ve obligado a retener a más del sesenta por ciento del personal para afrontar la fase más compleja: el cierre contable, la justificación de las inversiones y la fiscalización de los expedientes asignados a las islas.

El cuello de botella de la justificación documental y los hitos de la UE

La recta final de la gestión de los fondos europeos ha puesto de manifiesto que el mayor escollo para la administración autonómica no radica únicamente en licitar o adjudicar las obras y proyectos, sino en la exigente carga burocrática que imponen los órganos comunitarios. Para evitar que el dinero asignado tenga que restituirse, cada actuación debe acreditar de forma precisa el cumplimiento estricto de los hitos y objetivos fijados, certificar los gastos reales y garantizar que no exista la menor irregularidad formal. La incapacidad del entramado administrativo ordinario para absorber semejante volumen de comprobaciones evidencia las carencias estructurales de un modelo que, sin refuerzos extraordinarios, corre el riesgo de ahogarse en sus propios trámites a las puertas de finalizar el ejercicio.

Una carrera a contrarreloj para tapar la falta de agilidad ordinaria

Con la continuidad de este retén, el Ejecutivo regional intenta enviar un mensaje de control y responsabilidad financiera bajo la consigna explícita de "no dejar ni un solo euro sobre la mesa". Sin embargo, la necesidad de mantener activo este músculo de refuerzo hasta el último día del año deja al descubierto cómo la administración pública se ve abocada a actuar sobre la bocina. Tras años de discursos triunfalistas enfocados en la consecución de grandes volúmenes de inversión europea, la realidad de los despachos demuestra que captar los recursos es solo la mitad del trabajo; la otra mitad requiere una agilidad de gestión de la que la estructura habitual carece, obligando a recurrir a parches temporales para no perder en los despachos lo que se prometió en los titulares.