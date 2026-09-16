Herido al volcar el camión en el que circulaba en Gran Canaria

Un hombre ha resultado herido durante un accidente con el camión en el que circulaba en Gran Canaria. El incidente tuvo lugar este miércoles, sobre las 9.53, en la Avenida Marítima, sentido puerto, municipio de las Palmas de Gran Canaria.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron los bomberos, que procedieron a asegurar el vehículo accidentado y liberaron a su ocupante del interior del habitáculo. En ese momento, el accidentado presentaba politraumatismos de carácter grave y tuvo que ser trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico fueron enviadas al lugar del accidente, mientras que, los agentes de la Policía Local regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.