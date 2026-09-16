Investigado por estafar 16.000 euros en la compraventa de una vivienda en Tenerife

Los agentes de la Guardia Civil investigan a un hombre como presunto autor de un delito de estafa en la compraventa de una vivienda en Tenerife. El investigado recibió 16.000 euros como adelanto por la compra de la vivienda, que no llegó a efectuarse, situada en el municipio de La Guancha, según informan los agentes a EFE.

La Benemérita ha informado en nota de prensa que la investigación comenzó cuando los perjudicados presentaron una denuncia, en la que informaron que, al no llevarse a cabo la formalización de la compraventa intentaron recuperar el dinero, pero que hasta el momento, no ha sido posible

Según informa la Guardia Civil, los denunciantes contactaron con una inmobiliaria por redes sociales y tras visitar el inmueble ofertado, habían firmado un contrato de arras y realizado la transferencia bancaria, a fin de llevar a cabo en los 90 días siguientes la formalización de la compraventa, todo ello tras reunirse con los propietarios del inmueble y el gerente de la inmobiliaria.

Los agentes que iniciaron la investigación, analizaron la documentación contractual, las comunicaciones mantenidas previamente, así como otras gestiones para el esclarecimiento de los hechos y como resultado de las pesquisas realizadas, se pudo comprobar que el dinero entregado había sido transferido a una cuenta bancaria, cuyo titular resultó ser el gerente de la inmobiliaria.

Todo ello permitió determinar que dicha cantidad habría sido recibida por este, sin que hasta la fecha haya sido posible recuperar el importe entregado. Ahora, las diligencias instruidas, han sido presentadas judicialmente, a la espera de seguir el procedimiento para finalizar de esclarecer los hechos.