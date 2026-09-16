Ir a la universidad a pie o en bici reduce el estrés y eleva la satisfacción vital

Un estudio con participación de la Universidad de La Laguna analiza cómo acudir a pie o en bicicleta al campus mejora la actividad física y el bienestar psicológico

Investigadores de la Universidad de La Rioja, la Universidad Internacional de La Rioja y la Universidad de La Laguna han participado en un estudio que relaciona la movilidad activa de los estudiantes con una menor percepción del estrés y una mayor satisfacción con la vida.

El trabajo, publicado recientemente en la revista académica Apunts. Educación Física y Deportes, analiza los hábitos de desplazamiento de 1.142 estudiantes de la Universidad de La Rioja y cuenta entre sus autores con el profesor de la ULL Daniel Arriscado.

Aunque la investigación se realizó con alumnado universitario de La Rioja, sus conclusiones ponen el foco en una cuestión que también afecta a los campus de Canarias: cómo los desplazamientos diarios hasta las aulas pueden influir no solo en la actividad física, sino también en el bienestar psicológico de los jóvenes.

Caminar, una alternativa al coche

Según los resultados del estudio, el 52,7% de los estudiantes analizados utiliza algún tipo de movilidad activa para acudir a la universidad. La mayoría lo hace caminando, con un 48,4% del total, mientras que el 4,3% utiliza la bicicleta.

Los estudiantes que se desplazan de esta manera presentan mayores niveles de actividad física semanal y una menor percepción del estrés que quienes recurren al transporte público o al vehículo privado. Los investigadores también detectaron una mayor satisfacción con la vida entre quienes optan por caminar o pedalear hasta el campus.

La movilidad activa facilita además que los jóvenes alcancen las recomendaciones internacionales de actividad física. La literatura científica ya ha relacionado este tipo de desplazamientos cotidianos con beneficios para la salud y con una menor incidencia de determinados problemas cardiovasculares y metabólicos.

Pero el estudio pone el acento especialmente en otro aspecto: el bienestar psicológico. El trayecto hasta la universidad puede convertirse en una oportunidad para incorporar actividad física a la rutina diaria y reducir el tiempo que los estudiantes pasan sentados.

El entorno también condiciona los desplazamientos

La investigación señala que las características personales y residenciales tienen un papel relevante a la hora de elegir cómo desplazarse. Los estudiantes más jóvenes, quienes no tienen un empleo remunerado y aquellos con un estado de ánimo inicialmente más positivo presentan una mayor probabilidad de recurrir a la movilidad activa.

También existen diferencias en función del lugar de residencia. Los alumnos que viven en residencias universitarias o pisos compartidos presentan las mayores tasas de desplazamiento activo, mientras que quienes viven con su familia o a mayor distancia del campus recurren con más frecuencia a medios de transporte motorizados.

El nivel de ingresos y la necesidad de compatibilizar los estudios con un empleo también pueden dificultar que los estudiantes opten por caminar, principalmente por cuestiones de tiempo y comodidad.

Los investigadores apuntan además a la configuración urbana y a las infraestructuras disponibles como factores que pueden favorecer o limitar el uso de la bicicleta.

En el caso analizado, el estudio sitúa estas circunstancias en Logroño, pero sus conclusiones abren el debate sobre la importancia de que las ciudades universitarias dispongan de entornos que permitan a los estudiantes desplazarse de forma activa y segura.

Para Canarias, donde las condiciones urbanas, las distancias entre municipios y la disponibilidad de transporte pueden condicionar los desplazamientos hasta los centros universitarios, el estudio aporta una perspectiva sobre los posibles beneficios de facilitar alternativas al vehículo privado.

La investigación concluye que incorporar el desplazamiento activo a la rutina universitaria puede contribuir tanto a aumentar la actividad física como a mejorar el bienestar percibido de los estudiantes.