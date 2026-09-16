La Graciosa completa con una escultura propia la representación de las ocho islas en el Parlamento

La Graciosa ya cuenta con una escultura propia en la entrada del Parlamento de Canarias, completando la representación de las ocho islas del Archipiélago en este espacio de la Cámara autonómica.

La obra, realizada por el escultor lanzaroteño Paco Curbelo, ha sido inaugurada este miércoles y está elaborada en basalto. La pieza incorpora además la figura del burgado como uno de los elementos representativos de La Graciosa.

El Parlamento había programado oficialmente la inauguración para este 16 de septiembre a las 12:30 horas en su entrada principal.

Junto a la obra de José Abad

La nueva escultura se ubicará en el hall junto al conjunto original del fallecido artista José Abad, concebido cuando La Graciosa todavía no aparecía representada de forma independiente en este espacio.

Curbelo recibió el encargo de crear una pieza que mantuviera una coherencia estética con la obra existente sin modificar el trabajo original de Abad. El propio Parlamento ya había avanzado en mayo que el escultor incorporarías el burgado como símbolo de la isla.

La incorporación se produce después de que la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018 incluyera expresamente a La Graciosa como isla dentro del ámbito espacial del Archipiélago. La norma mantiene, no obstante, su adscripción administrativa a Lanzarote.

Más de cuatro décadas dedicadas a la escultura

Paco Curbelo cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria artística y se formó en las escuelas de Bellas Artes de Las Palmas, Barcelona y La Laguna. Su actividad se ha desarrollado principalmente en Canarias, aunque también ha participado en proyectos y encuentros internacionales.

A la inauguración acudieron representantes y estudiantes de La Graciosa, además de diputados del Parlamento.

Con la colocación de esta pieza, las ocho islas pasan a estar representadas en el hall de entrada de la Cámara, donde hasta ahora el conjunto escultórico existente recogía únicamente a las siete islas representadas originalmente.