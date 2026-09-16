La Orotava llevará los saldos a la calle el 3 de octubre con descuentos, música y gastronomía

La Orotava celebrará el próximo sábado 3 de octubre una nueva edición de DiverSaldo, una jornada comercial que llevará durante diez horas ofertas y productos rebajados a diferentes calles del casco urbano.

La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 20:00 horas y se extenderá por la avenida de Canarias, la calle Calvario, el Puente del Escultor Estévez y la Plaza de la Constitución.

Productos rebajados de numerosos sectores

Los establecimientos participantes ofrecerán artículos fuera de temporada y liquidaciones de existencias de sectores como textil, calzado, joyería, electrodomésticos, informática, electrónica, juguetes, deporte, decoración o mascotas.

La oferta incluirá también flores y plantas, papelería, ferretería, repostería y artículos de bazar, además de vehículos y viviendas de ocasión.

La jornada comercial estará acompañada por actividades infantiles, actuaciones musicales y una zona de gastronomía local. La parte alta de la Plaza de la Constitución y la Vía de San Agustín concentrarán el área destinada al entretenimiento infantil y la restauración.

Inscripciones abiertas hasta el 18 de septiembre

Los comercios que quieran disponer de un espacio en DiverSaldo pueden participar de forma gratuita y formalizar su inscripción hasta el 18 de septiembre a través del Área Municipal de Comercio.

El evento regresará así al centro de La Orotava el 3 de octubre con una programación ininterrumpida de 10:00 a 20:00 horas que combinará las ventas de saldo con ocio infantil, música y gastronomía.