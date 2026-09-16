La ULL suspende su programa con México tras el asesinato de la alumna Claudia Tacoronte

La Universidad de La Laguna ha suspendido de forma cautelar el programa de intercambio que mantiene con la Universidad de Morelos, en México, tras el crimen de la estudiante canaria Claudia Tacoronte.

Fuentes oficiales de la ULL han confirmado a Europa Press que actualmente no hay ningún alumno de la universidad tinerfeña estudiando en la institución mexicana dentro de este convenio. Tampoco consta ninguna solicitud para realizar este intercambio durante los próximos meses, por lo que la suspensión no tendrá, por ahora, impacto académico inmediato.

El acuerdo entre ambas universidades está vigente desde 2019 y tiene como fecha de finalización abril de 2027. Sin embargo, la ULL ha decidido paralizar los trámites relacionados con este programa mientras analiza la situación.

La universidad deberá decidir más adelante si retoma el convenio una vez finalizado este periodo de suspensión o si, por el contrario, opta por no renovarlo.

La seguridad, en el centro de la decisión

La medida llega después del crimen de Claudia Tacoronte, un suceso que ha puesto el foco en las condiciones de seguridad de los estudiantes que realizan parte de su formación en el extranjero.

La ULL analizará las garantías que ofrece este destino antes de decidir si mantiene la colaboración con la Universidad de Morelos. Por el momento, el programa queda suspendido de forma cautelar.