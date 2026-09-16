Las ayudas al alquiler de estudiantes en La Palma desatan el choque político

Mandar a un hijo a estudiar fuera de la isla exige un esfuerzo continuado a las familias. En La Palma, esta decisión vital y académica choca cada verano con el muro económico del mercado inmobiliario. Los padres de clase media asumen el coste de unos arrendamientos que escalan sin pausa en los principales núcleos urbanos y universitarios de Canarias. Mientras los hogares hacen números para sostener el futuro de sus hijos, la actividad institucional se centra en el diseño y reparto de las subvenciones.

El Grupo Socialista en el Cabildo de La Palma ha fijado su atención en la convocatoria de ayudas al alquiler para los alumnos que se formen fuera de la isla durante el curso 2025-2026. La corporación insular, dirigida por Coalición Canaria, destinará 100.000 euros a esta línea de apoyo. Para el PSOE, la cantidad nace pequeña y esquiva la presión financiera real que asumen los ciudadanos.

El peso de la factura en los hogares

El portavoz socialista, Borja Perdomo, alerta de que esta limitación de fondos frustrará las esperanzas de muchos palmeros. Su formación impulsó la idea original, que sugería un ingreso directo de 200 euros mensuales por alumno para aligerar la carga del recibo. Hoy critican la falta de empuje presupuestario del Gobierno insular y dudan de las verdaderas prioridades de gasto del Cabildo.

Aunque desde las filas socialistas agradecen la labor del Servicio de Educación para encajar las bases legales, el debate insular vuelve a quedar atrapado en la cantidad de dinero público que se reparte. Se omite, de forma constante, el origen que provoca la escalada de las mensualidades.

El problema real del mercado

Las ayudas operan como un vendaje temporal sobre una fractura. El panorama de Canarias refleja un mercado del alquiler bloqueado por la asfixiante falta de oferta. Los jóvenes palmeros que salen de su municipio deben competir por un bien cada vez más escaso. La inseguridad jurídica que retrae a los pequeños propietarios y las dificultades burocráticas para habilitar nuevas residencias hunden el inventario disponible. Ante la escasez, los precios suben de manera automática.

En este entorno, inyectar dinero mediante subvenciones no incrementa el número de pisos en alquiler. Solo busca mejorar la capacidad adquisitiva del estudiante utilizando fondos que la propia Administración recauda antes mediante los impuestos de esas mismas familias. Esta dinámica normaliza un error de base. Se asume el precio disparado como un fenómeno intocable que el sector público debe compensar, en lugar de fomentar políticas que incentiven a los particulares a ofertar más viviendas.

Parches frente a la oferta inmobiliaria

Disponer de cien mil euros supone un alivio para el estudiante que logre superar el filtro burocrático. Sin embargo, la barrera principal sigue intacta. Un universitario de La Palma sufre el coste de la doble insularidad. Al pago del piso se suma el transporte y la cesta de la compra. Necesita un entorno económico ágil y accesible que hoy brilla por su ausencia.

El pulso entre formaciones políticas evidencia los límites del intervencionismo. Se discute la dimensión del parche mientras las familias agotan sus ahorros. Proteger la propiedad, agilizar el suelo y flexibilizar el mercado son medidas que aliviarían la presión de los precios desde la raíz, pero suelen quedar relegadas a un segundo plano tras el anuncio de la convocatoria pública.