Las colas continúan en Padre Anchieta pese a la pasarela de más de 13 millones

La nueva pasarela peatonal de Padre Anchieta, en La Laguna, ha mejorado los tiempos de espera de los vehículos que acceden a la rotonda por la TF-5 desde el norte, según sostiene el Cabildo de Tenerife, aunque la institución reconoce que la actuación no ha acabado con las colas.

El vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, señaló este miércoles que la infraestructura, que ha supuesto una inversión superior a 13 millones de euros, está dando resultados positivos, pero admitió que "no es la panacea" ni constituye por sí sola una solución a los problemas de tráfico.

Menos cruces de peatones en la rotonda

Ruano atribuyó parte de la mejora a que los estudiantes que se dirigen al Campus de Anchieta ya no tienen que cruzar la rotonda, reduciendo así las interrupciones al paso de los vehículos.

La pasarela permite realizar este recorrido de forma separada del tráfico rodado y busca mejorar la conexión peatonal entre el casco de La Laguna y el campus universitario.

Sin embargo, el Cabildo reconoce que siguen produciéndose problemas de congestión entre los vehículos que llegan a Padre Anchieta desde Santa Cruz de Tenerife y desde la avenida de La Trinidad.

Ruano defendió que la infraestructura supone una mejora para la seguridad de los peatones y para determinados movimientos del tráfico, aunque dejó claro que no resolverá por sí misma las colas en este punto de la red viaria de Tenerife.