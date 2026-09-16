Las playas de Las Palmas cerraron el verano con 114 rescates y 15.689 acciones preventivas

Las playas de Las Palmas de Gran Canaria cerraron la campaña de verano con 114 rescates en el mar, 388 asistencias sanitarias y 15.689 acciones preventivas realizadas entre el 1 de junio y el 15 de septiembre.

El balance del servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo gestionado por Cruz Roja incluye 11.035 actuaciones informativas y 4.654 advertencias directas a bañistas sobre corrientes, mareas y el cumplimiento de las banderas de seguridad.

La Cícer concentró casi la mitad de los rescates

La zona de La Cícer, en Las Canteras, registró 56 rescates, el 49% del total contabilizado durante el verano.

En el resto de Las Canteras se realizaron otros 39 rescates y 134 asistencias sanitarias. La Laja contabilizó 17 rescates y 24 asistencias, mientras que El Confital registró 98 atenciones sanitarias, Las Alcaravaneras 61 y La Puntilla de San Cristóbal cuatro.

Los equipos de emergencia efectuaron además 28 traslados a centros sanitarios y consiguieron revertir cuatro episodios de parada cardiorrespiratoria.

Durante la campaña también se produjo el fallecimiento de la pequeña Fabiola Mbulito en la playa de La Laja, pese a la intervención del dispositivo de salvamento.

Más de 600 asistencias de baño adaptado

El servicio de apoyo al baño adaptado realizó 602 asistencias a personas con movilidad reducida durante el periodo estival.

El dispositivo mantuvo cobertura diaria en Las Canteras, Las Alcaravaneras, La Laja y El Confital, además de prestar servicio durante los fines de semana en La Puntilla, en San Cristóbal.

Cruz Roja continúa en Las Canteras

Una vez finalizada la campaña de verano, Cruz Roja continuará prestando servicio todos los días en la playa de Las Canteras.

Desde este 16 de septiembre y hasta el 31 de octubre, el horario será de 11:00 a 19:00 horas. A partir de noviembre entrará en vigor el horario correspondiente a la temporada de invierno.