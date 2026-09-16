Los puertos de Las Palmas prevén un crecimiento del 18% en el turismo de cruceros

La Autoridad Portuaria de Las Palmas prevé mantener durante la próxima temporada el crecimiento registrado el pasado año, con más navieras estudiando trasladar sus barcos a Canarias.

La temporada de cruceros que comenzará el próximo mes de octubre volverá a dejar un aumento de pasajeros en los puertos de la provincia de Las Palmas. La Autoridad Portuaria de Las Palmas prevé que el tráfico de cruceristas crezca alrededor de un 18%, en línea con la evolución registrada durante la pasada campaña.

Así lo ha avanzado este miércoles la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, durante la inauguración de Seatrade Cruise Med 2026, una de las principales citas internacionales del sector y que este año se celebra en Las Palmas de Gran Canaria.

El negocio de los cruceros se planifica con mucha antelación. Según explicó Calzada, la programación de 2027 ya está cerrada y las navieras se encuentran actualmente comercializando sus rutas para 2028.

Canarias gana peso por el cambio de rutas

A esta planificación se suma ahora un factor externo que puede beneficiar a los puertos del Archipiélago. La situación geopolítica en Oriente Próximo y los problemas de seguridad en el mar Rojo están llevando a algunas compañíias a revisar sus itinerarios habituales.

En este contexto, varias navieras ya han contactado con los puertos a través del operador Global Ports para estudiar el reposicionamiento de buques en Canarias. Estos cambios podrían traducirse en un incremento de las previsiones actuales de tráfico durante las próximas temporadas.

La feria Seatrade Cruise Med, que reúne en la capital grancanaria a más de 2.000 profesionales de unos 90 países, sirve precisamente como punto de encuentro entre puertos, navieras y operadores internacionales.

Para Canarias, el objetivo no se limita al número de pasajeros. Calzada ha defendido la importancia de que el crecimiento de los cruceros tenga un impacto mayor sobre la economía de las islas y ha reclamado la implicación del tejido empresarial local para que los visitantes consuman productos canarios y conozcan la cultura del Archipiélago.

Durante el pasado año, los destinos canarios superaron los 2,1 millones de pasajeros de cruceros. Entre los principales puntos de llegada se encuentran Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Puerto del Rosario.

La celebración de Seatrade Cruise Med en la capital grancanaria también permite mostrar a las grandes compañías las instalaciones portuarias de las islas. Calzada ha destacado especialmente la nueva terminal de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con sistemas de eficiencia energética y que, según señaló, es la mayor de Europa.