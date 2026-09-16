MSC Euribia hará cruceros de siete noches por Canarias y Madeira en el invierno de 2027-28

MSC Cruceros desplegará el MSC Euribia en Canarias durante la temporada de invierno 2027-28 para operar itinerarios de siete noches por el Archipiélago y Madeira.

La incorporación del buque supondrá la cuarta temporada consecutiva de este programa de invierno y permitirá a la compañía aumentar su capacidad en una ruta que contará con varios puertos de embarque.

El itinerario incluirá escalas en Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura, Madeira, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, además de una jornada de navegación.

Las reservas abrirán el 28 de septiembre

MSC Cruceros abrirá la venta de estos itinerarios el próximo 28 de septiembre a través de su página web, el centro de atención al cliente y las agencias de viajes asociadas.

La compañía atribuye la continuidad del programa a la demanda que mantienen los cruceros de invierno en Canarias y considera que la incorporación del Euribia permitirá ampliar la oferta disponible durante esa temporada.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha valorado la elección del buque como una muestra de la confianza de la naviera en los puertos canarios y ha señalado que su llegada puede contribuir a generar actividad para empresas vinculadas al turismo y al sector portuario.

Desde la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, su presidente, Pedro Suárez, también ha destacado la elección de la capital tinerfeña como puerto de embarque dentro del programa.

Un buque preparado para operar con gas natural licuado

El MSC Euribia es uno de los barcos más recientes de la flota de MSC y está propulsado con gas natural licuado. También dispone de conexión eléctrica a tierra, sistemas avanzados para el tratamiento de aguas residuales y tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia energética.

El puerto de Santa Cruz de Tenerife está preparado además para realizar operaciones de suministro de gas natural licuado a este tipo de buques, según ha señalado su Autoridad Portuaria.

El barco dispone de zonas de restauración y ocio, espacios para menores, piscinas y parque acuático, además de la Galleria Euribia, un paseo interior cubierto por una cúpula de pantallas LED.

Durante ese mismo invierno, el MSC Fantasia asumirá el itinerario por el Mediterráneo occidental que actualmente realiza el Euribia, con salida y llegada en Barcelona y escalas en Marsella, Génova, Nápoles, Palermo y La Goulette.