Novedades en los aeropuertos canarios: el Gobierno destina 1.807 millones para mejorar sus instalaciones

El Gobierno de España ha aprobado este miércoles, 16 de septiembre, una inversión de cerca 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles, una financiación que cuenta, especialmente, con 1.807 millones de euros destinados a aeropuertos canarios para el periodo 2027-2031.

El documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) contempla diferentes medidas de renovación y cambios para los ocho aeropuertos del archipiélago. Un nuevo plan que impulsará unos aeropuertos más modernos, sostenibles, seguros y competitivos, para que los pasajeros puedan tener una mejor experiencia, lo que se establece como prioridad.

Mejoras en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

En los próximos cincos años, para el Aeropuerto de Gran Canaria se destinarán 336,3 millones de euros, que tendrán como objetivo la mejora de las instalaciones con la adecuación de tecnología de última generación para los nuevos controles de seguridad del terminal, mejoras en fachadas y la reconfiguración del vestíbulo de llegadas. Además, el documento recoge las actuaciones en campo de vuelo y nueva plataforma norte, con el añadido de otras mejoras en la terminal.

En el caso de Lanzarote, el Aeropuerto César Manrique- Lanzarote contará con una inversión de 327,4 millones de euros para ampliar los mostradores, controles de seguridad y de pasaportes y el área de facturación, de superficies de espera para embarque y número de puertas y también de la sala y cintas de recogida de equipajes. Al igual que las actuaciones en campo de vuelo y plataforma y la mejora de la seguridad y de la seguridad operacional.

El Aeropuerto de Fuerteventura contará con una inversión prevista de 153 millones de euros con actuaciones como la ampliación del Área Terminal, sistema Automático de Tratamiento e Inspección de Equipajes, pasarelas y Equipos de Servicio de Aeronaves para la Ampliación del Nuevo Edificio Terminal, de Plataforma, una Nueva Torre de Control y una nueva Instalación de un ILS/DME: Sistema de Aproximación Instrumental para ayuda a los aterrizajes.

Para los dos aeropuertos de Tenerife

En lo que respecta al Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, según indica el documento, se destinará una inversión que alcanzará 313 millones de euros. Una cuantía económica con la que se ampliará el área de facturación y del número de mostradores, de los controles de seguridad en la zona más emblemática del edificio, del área de embarque y del número de puertas y de la sala de recogida de equipajes y del número de cintas. Además de contar con la distribución funcional de aparcamientos y los accesos al aeropuerto en coordinación con el proyecto de la TF5.

En el Aeropuerto de Tenerife Sur, la inversión recogida asciende a 553 millones de euros y con ella se contempla la remodelación integral de la terminal, mejora de la seguridad e instalaciones, actuaciones en campo de vuelo y plataforma y sostenibilidad.

La Palma, La Gomera y El Hierro

Los otros tres aeropuertos de las islas, Aeropuerto de La Palma, Aeropuerto de La Gomera y Aeropuerto de El Hierro contarán también con mejoras en las instalaciones, ha informado el Gobierno.

Para el Aeropuerto de La Palma la inversión será de 89 millones de euros con actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal: mejoras en el sistema eléctrico, adecuación de aseos, sala VIP, mejoras en aparcamiento, además de, en campo de vuelo y plataforma: urbanización y accesos y nueva plataforma, mejora de la seguridad, concretamente, su equipamiento de seguridad, incremento de la seguridad operacional con una ampliación de franja de pista, en los sistemas de información y comunicaciones con elementos de campo y sostenibilidad con la renovación de aerogeneradores y aislamiento acústico

En el Aeropuerto de La Gomera la inversión asciende a 19 millones de euros para realizar actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal con la renovación climatización, aislamiento de cubiertas, ampliación de oficinas, también en campo de vuelo y plataforma con la adecuación de la plataforma de aviación general, mejoras de la seguridad con vallado perimetral, equipamiento de seguridad, vehículos SEI, teniendo también presente el incremento de la seguridad operacional con la renovación capa de rodadura de la pista, los sistemas de información y comunicaciones y un plan fotovoltaico: el parque solar fotovoltaico proyectado, que se ubica en terrenos del aeropuerto, consta de dos plantas solares fotovoltaicas.

Por último, para el Aeropuerto de El Hierro, la inversión global será de 14,8 millones de euros, con diferentes actuaciones principales como en campo de vuelo y plataforma con una nueva posición de estacionamiento, mejora del equipamiento de seguridad y vehículos SEI, incremento de la seguridad operacional con la regeneración de pavimentos, sistemas de información y comunicaciones con elementos de campo de vuelo y sostenibilidad, con el cambio a LED y renovación sistema de depuración.