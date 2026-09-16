Plenilunio volverá a Santa Cruz del 2 al 4 de octubre con 500 drones y más de cien actividades

Santa Cruz de Tenerife celebrará del 2 al 4 de octubre la 18ª edición de Plenilunio, que volverá a llenar diferentes puntos de la capital con más de un centenar de propuestas de cultura, música, ocio familiar, gastronomía y comercio.

La edición de este año estará dedicada a los cuatro elementos, con la tierra, el aire, el fuego y el agua como hilo conductor de las actividades.

Un espectáculo con 500 drones abrirá Plenilunio

Uno de los principales atractivos ya confirmados será un espectáculo nocturno con 500 drones durante la jornada inaugural del viernes 2 de octubre.

La exhibición, denominada Los Cuatro Elementos, tendrá como escenario la zona de la Avenida Marítima y el puerto de Santa Cruz y combinará los drones con efectos audiovisuales.

La contratación contempla dos pases de aproximadamente 14 minutos y supone una inversión cercana a los 80.000 euros.

Plenilunio llegará por primera vez a Las Ramblas

Otra de las novedades será la ampliación de la programación hacia Las Ramblas, incorporando por primera vez esta zona comercial al recorrido de Plenilunio.

Las actividades se repartirán además entre diferentes espacios de la ciudad, entre ellos el Parque García Sanabria, Parque Bulevar, la Plaza del Príncipe, la Alameda del Duque, la Avenida Marítima y distintos puntos del entorno portuario.

La previsión es superar las cien actividades durante las tres jornadas, con propuestas dirigidas tanto al público familiar como a quienes busquen música en directo, cultura, gastronomía y actividades comerciales.

La programación detallada y las actuaciones musicales de esta edición aún no han sido anunciadas en su totalidad. Plenilunio regresará así a Santa Cruz durante el primer fin de semana de octubre, del viernes 2 al domingo 4, con los cuatro elementos como temática central y el espectáculo de 500 drones como uno de sus primeros grandes reclamos confirmados.