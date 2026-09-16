Rescatan una patera con unos 82 migrantes, entre ellos tres muertos, en aguas próximas a Lanzarote

En la madrugada de este miércoles han rescatado una neumática en aguas cercanas a Lanzarote, concretamente, a unos 142 kilómetros (77 millas náuticas) al noreste de Arrecife.

Según ha informado Salvamento Marítimo a Europa Press, en la embarcación se encontraban unos 82 migrantes, entre ellos tres fallecidos.

El rescate se ha producido sobre las 19.03 horas de este martes, cuando recibieron una llamada procedente de una terminal satelital, con "muy mala" calidad de comunicación y en idioma francés. Después, las salvamares Al Nair y Acrux fueron en busca de los migrantes.

Por lo que, la salvamar Al Nair rescató a 63 personas de origen subsahariano, entre ellos 56 hombres, cuatro mujeres, y los cuerpos de los tres fallecidos; mientras que la salvamar Acrux evacuó a 19 personas, también subsaharianas, entre ellos 15 hombres y cuatro mujeres. A primera hora de este miércoles han desembarcado en el puerto de Arrecife.

Durante el rescate varias personas caen al agua

Durante la operación de rescate, varias personas han caído al agua, aunque todos los ocupantes fueron recuperados, incluido tres cuerpos, según ha informado el ente institucional. Concretamente, a las 04.27 horas de este miércoles, la salvamar Al Nair informó del inicio de la aproximación y maniobra de rescate a unas 77 millas náuticas de Arrecife, cuando sucedieron los hechos.

Asimismo a las 05.16 horas, la salvamar Al Nair comunicó que una de las personas rescatadas estaba en estado crítico, por lo que solicitó la intervención del helicóptero Helimer 211 para su evacuación médica.