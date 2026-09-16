Sanidad licita por 1,1 millones el nuevo Hospital de Día de La Gomera

El Servicio Canario de la Salud destinará 1.097.680 euros a las obras del nuevo Hospital de Día Polivalente del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, con un plazo de ejecución previsto de once meses.

El proyecto permitirá habilitar un espacio específico de 335 metros cuadrados para que los pacientes puedan recibir tratamientos y cuidados especializados de forma ambulatoria, sin necesidad de permanecer ingresados, de modo que podrán regresar a sus domicilios el mismo día.

Cinco boxes y una sala de endoscopia

Las nuevas instalaciones dispondrán de una sala de endoscopia, tres boxes de uso general, uno destinado a Oncología y otro de aislamiento.

El proyecto incorpora además dos consultas de Medicina y una de Enfermería, lo que amplía los espacios disponibles para la atención hospitalaria en la isla.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha valorado la puesta en marcha de la licitación y ha defendido que la ampliación de servicios permite reducir las limitaciones asociadas a la insularidad en el acceso a la atención sanitaria.

Nuevos medios sanitarios en la isla

La futura instalación se suma a otras incorporaciones realizadas durante los últimos años en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.

Entre ellas se encuentran la resonancia magnética, un nuevo TAC, una torre de artroscopia, un telemando de rayos para estudios digestivos, la renovación de equipos de rayos X y nuevas mesas quirúrgicas.

La actuación deberá completarse ahora mediante el procedimiento de contratación y la posterior ejecución de las obras, para las que se establece un plazo de once meses.