Santa Cruz reparte 2.000 tarjetas de 50 euros para material escolar a familias vulnerables

Unas 2.000 familias de Santa Cruz de Tenerife podrán recibir tarjetas de 50 euros para adquirir material escolar con motivo del inicio del curso 2026/2027.

La iniciativa cuenta con una aportación de 100.000 euros de la Fundación DinoSol y se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Cada tarjeta tendrá un valor de 50 euros y estará destinada a facilitar la compra del material necesario para el nuevo curso.

El reparto se hará a través de 30 entidades

La Asociación Banco de Alimentos de Tenerife coordinará la distribución de las tarjetas entre una red de 30 entidades sociales que trabajan en el municipio.

Entre las organizaciones participantes se encuentran Aldeas Infantiles, Sonrisas del Suroeste, Médicos del Mundo, Aldis y Nuevo Futuro, que serán las encargadas de hacer llegar las ayudas a las familias beneficiarias.

El Ayuntamiento explica que el sistema pretende canalizar las tarjetas a través de entidades que conocen directamente la situación de las familias a las que atienden.

Podrán habilitarse más tarjetas

La Fundación DinoSol y el Ayuntamiento han acordado que, si la demanda supera las 2.000 unidades inicialmente previstas, se podrán habilitar nuevas tarjetas.

El objetivo es evitar que familias que necesiten este apoyo queden fuera únicamente por haberse agotado las tarjetas disponibles.

La iniciativa arranca así con una aportación inicial de 100.000 euros y una red de 30 entidades encargadas de distribuir las ayudas para material escolar en Santa Cruz de Tenerife.