Tenerife confirma a 3.000 metros un sistema geotérmico con potencial para generar electricidad

El sondeo geotérmico realizado en Vilaflor de Chasna ha alcanzado los 3.000 metros de profundidad y ha confirmado la presencia de los elementos necesarios para caracterizar un sistema geotérmico con potencial energético en el subsuelo de Tenerife.

Agua, temperaturas superiores a 150 grados, presión y roca permeable son los principales elementos identificados durante la investigación. Los resultados abren ahora la puerta a estudiar si este recurso puede llegar a utilizarse para producir electricidad renovable de forma estable.

El reto ahora es saber cuánta energía puede producir

La perforación, considerada la más avanzada de este tipo realizada en España, ha permitido acceder a formaciones profundas de roca caliente y permeable capaces de albergar fluidos a elevada temperatura.

Durante el desarrollo del sondeo ya se habían registrado, en torno a los 2.300 metros, temperaturas de aproximadamente 150 grados, además de indicadores positivos de permeabilidad y presencia de agua. Alcanzados los 3.000 metros previstos, la investigación entra ahora en una nueva fase.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló durante la presentación de los primeros resultados que la perforación ha permitido encontrar "los elementos que necesitábamos" para confirmar la existencia de un sistema geotérmico con potencial energético.

El siguiente paso será determinar las dimensiones del recurso y, sobre todo, su capacidad real para producir electricidad.

"Ahora la pregunta verdaderamente importante es: ¿cuánta energía podemos producir, en qué condiciones y cómo podemos beneficiarnos todos los tinerfeños y todos los canarios?", planteó Dávila.

Los resultados no implican que la producción eléctrica pueda comenzar de forma inmediata. Todavía será necesario caracterizar el reservorio y comprobar su capacidad, estabilidad y viabilidad para transformar el calor existente a kilómetros de profundidad en electricidad.

Una fuente que podría funcionar las 24 horas

Una de las principales diferencias de la geotermia respecto a otras fuentes renovables es su capacidad potencial para generar electricidad de manera continua.

Mientras la producción solar y eólica depende de las condiciones meteorológicas, un recurso geotérmico con capacidad suficiente podría producir electricidad durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, pidió mantener la prudencia, aunque calificó los primeros resultados de "bastante prometedores".

"No siempre estas aventuras tienen éxito, pero además en este caso han tenido éxito", afirmó, al tiempo que señaló que todavía queda camino por recorrer para determinar el alcance real del recurso.

Clavijo apuntó que, si el proyecto culmina con éxito, la geotermia podría contribuir a reducir la dependencia energética del exterior.

Un proyecto mantenido durante distintos mandatos

El proyecto de Vilaflor ha continuado durante diferentes mandatos y cambios de gobierno. Dávila recordó la conversación que mantuvo con su antecesor, Pedro Martín, cuando asumió la presidencia del Cabildo, en la que este le pidió mantener la participación pública en el proyecto y preservar el modelo de colaboración público-privada.

Clavijo también destacó la continuidad de la iniciativa y defendió la posibilidad de mantener acuerdos sobre proyectos considerados estratégicos con independencia de los cambios políticos.

La investigación ha llegado así hasta los tres kilómetros de profundidad con unos primeros resultados que permiten continuar con la caracterización del recurso.

El Cabildo reclama un marco estatal para la geotermia

El posible aprovechamiento energético deberá superar también el reto de su viabilidad económica.

Dávila reclamó al Gobierno de España un marco específico que permita incorporar una futura producción geotérmica al sistema eléctrico canario en condiciones competitivas.

La presidenta del Cabildo considera necesario establecer una fórmula retributiva específica que aporte seguridad a las inversiones necesarias para desarrollar esta tecnología.

"Necesitamos un marco que permita que esta energía pueda incorporarse al sistema eléctrico con condiciones competitivas", afirmó.

El proyecto plantea un retorno para Vilaflor

Dávila defendió también que, si Vilaflor termina desempeñando un papel relevante en la producción geotérmica de Tenerife, el municipio obtenga un retorno mediante empleo, formación y oportunidades económicas vinculadas al proyecto y al territorio.

Por ahora, el sondeo ha identificado cuatro elementos clave: calor, agua, presión y permeabilidad.

La siguiente fase deberá determinar cuánto recurso existe, durante cuánto tiempo puede mantenerse y qué capacidad de generación eléctrica podría alcanzar antes de saber si la geotermia de Vilaflor puede pasar de la investigación a un aprovechamiento energético efectivo.