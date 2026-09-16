Tenerife prepara su primer marco insular para coordinar la prevención y promoción de la salud

Tenerife comenzará a elaborar su primer Marco Estratégico Insular para la Prevención y Promoción en Materia de Salud, un documento con el que se pretende coordinar las políticas y programas que se desarrollan en este ámbito en la isla.

El Consejo de Gobierno del Cabildo ha aprobado este miércoles la puesta en marcha de los trabajos, que permitirán analizar la situación actual, identificar los recursos y programas existentes y establecer las principales necesidades y prioridades de actuación.

El objetivo es disponer de una estrategia común adaptada a las características de Tenerife y coordinada con otros planes sanitarios ya existentes.

Salud mental, adicciones y hábitos de vida

Entre los ámbitos que estudiará el nuevo marco se encuentran la salud mental, las adicciones, los hábitos de vida saludables, el sedentarismo, la obesidad y las infecciones de transmisión sexual.

El documento también deberá identificar a las administraciones, entidades y otros agentes que actualmente desarrollan programas de prevención y promoción de la salud en la isla.

La elaboración correrá a cargo de un equipo investigador vinculado a la Universidad de La Laguna y a su Fundación General, integrado por especialistas de diferentes áreas y coordinado con la Consejería Delegada de Educación para la Prevención.

El proceso combinará el análisis documental y científico con la participación de la Mesa Insular, el Grupo Motor y las entidades que trabajan en este ámbito.

Una vez terminado, el marco recogerá un diagnóstico de la realidad de Tenerife, las prioridades detectadas, propuestas de líneas estratégicas e indicadores de seguimiento para evaluar las futuras actuaciones.

150.000 euros para continuar Espabilé

El Consejo de Gobierno también ha aprobado destinar 150.000 euros a la continuidad del programa Espabilé, dirigido a fomentar la participación de jóvenes de entre 12 y 30 años a través de la Red Insular de Casas de Juventud.

En la pasada edición se desarrollaron 17 proyectos impulsados por 16 grupos procedentes de 15 municipios, con más de 240 jóvenes participantes.

Las iniciativas abordaron cuestiones relacionadas con la cultura, la creatividad, el ocio saludable, la sostenibilidad, la convivencia y el intercambio entre generaciones.

El programa permite que los propios participantes detecten necesidades de su entorno, planteen propuestas y desarrollen proyectos con el acompañamiento de profesionales. La información oficial del Cabildo define Espabilé precisamente como un proyecto centrado en la participación juvenil y en el desarrollo de iniciativas promovidas por los propios jóvenes.

Tenerife inicia ahora la elaboración del nuevo marco de salud, que deberá convertir ese diagnóstico en prioridades y líneas de actuación comunes para las políticas de prevención de la isla.