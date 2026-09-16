'Vertidos Canarias': la web para conocer rápidamente los vertidos y la calidad del agua de sus playas

Un biólogo canario ha creado una página web para que los ciudadanos puedan consultar en tiempo real los vertidos y la calidad del agua de las playas de Canarias. Romén Herrera, el impulsor de la iniciativa, ha bautizado a la plataforma informativa como Vertidos Canarias, con la que el acceso a conocer el estado de las playas en el archipiélago será mucho más cómodo y accesible para los residentes y turistas.

Para poder conocer el estado de las diferentes playas, debes introducir en el mapa la zona concreta a la que quieres acudir y en unos pocos segundos, puedes conocer si esa playa es apta o no para el baño. La web recoge los últimos análisis sanitarios oficiales, con fecha, una información con la que podrás descubrir si existen vertidos fecales (E. coli y enterococos) que impidan el baño. La página te lo muestra claramente con tres colores por cada situación específica: verde, significa que hay poca, el agua está en buen estado; amarillo, se debe poner atención; y el rojo, pasa del límite legal para el baño.

Además, ofrece más información relativa al baño: cuándo se analizó ese agua, y cuánta bacteria fecal hay frente al límite legal, sin tecnicismos y las playas que están cerradas por vertidos y mala calidad del agua. Y, aparte, una estimación propia de qué costa está más expuesta cada día según los vertidos cercanos y el tiempo (lluvia y corriente).

Una web que ofrece una información para consultar de manera cómoda y rápida, sin tener que acudir a tecnicismos o desarrollos complicados para que la población pueda disfrutar de una jornada de baño. Así lo explica en la plataforma su creador Herrera. "Es el sistema oficial del Ministerio de Sanidad donde se publican estos análisis de toda España. Es fiable, pero incómodo de consultar y lleno de tecnicismos. Aquí cogemos sus datos de Canarias y te los damos masticados, playa por playa y actualizados a diario", ha señalado.

La plataforma cuenta con un apartado de blog o noticias en las que publican contenido propio, en el que muestran la información de diferentes incidencias que interesan activamente a los usuarios de las playas, ofrecen la oportunidad de conocer más datos sobre vertidos, cierres, manchas, averías e incluso enterarse sobre las diferentes denuncias que puedan producirse.

Cómo informan de esos datos sanitarios

Desde la página web se aclara la manera en la que se miden esos datos que proporciona Sanidad de Canarias, que se encarga de tomar muestras del agua y las analiza en laboratorio ante las posibles bacterias de origen fecal existentes en cada playa. Con eso se declara la zona apta o no apta para el baño. Esos resultados se publican en NÁYADE (Ministerio de Sanidad); información que Vertidos Canarias recoge a diario y proporciona teniendo en cuenta la playa a la que se desee acudir, con barras frente al límite legal.