Bono Alquiler Joven Canarias. Cómo solicitar la ayuda de 250€ hasta octubre

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) dirigido por Pino de León, ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven 2026-2027. La medida está dirigida a personas de entre 18 y 35 años con el objetivo central de facilitar su emancipación, garantizar su desarrollo vital y aliviar la carga económica del acceso a la residencia habitual mediante una ayuda directa de hasta 250 euros mensuales.

Presupuesto global y colaboración con los cabildos insulares

El programa cuenta con un presupuesto total de 12.878.000 euros. De esta cantidad, 10.600.000 euros proceden del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, mientras que los 2.278.000 euros restantes corresponden a la aportación de los Cabildos Insulares de Lanzarote, La Graciosa y Tenerife, fruto de la colaboración interinstitucional para encauzar recursos insulares al respaldo residencial de los jóvenes. En el caso concreto de Lanzarote y La Graciosa, la convocatoria suma 378.000 euros derivados de remanentes de crédito no ejecutados en la edición de 2025, integrándose íntegramente en el nuevo fondo de 2026. Por su parte, el Cabildo de Tenerife aporta 1,9 millones de euros a esta convocatoria.

Plazos de presentación y tramitación telemática

Las personas interesadas podrán cursar su solicitud durante un plazo de 15 días hábiles, comprendido entre el 18 de septiembre y el 8 de octubre de 2026, ambos días inclusive. El trámite se realizará preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias (https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7410), optimizando la gestión administrativa para agilizar el procesamiento de las solicitudes.

Cuantías, requisitos e ingresos según el Iprem

La prestación consiste en una ayuda directa de 250 euros mensuales repartida en 24 mensualidades, alcanzando un importe acumulado de hasta 6.000 euros por beneficiario. Los solicitantes deben ser mayores de edad, residir legalmente en España, ser titulares de un contrato de alquiler de vivienda en el archipiélago y certificar unos ingresos anuales referidos al ejercicio 2025 que no excedan de 3 veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples). Este límite de ingresos se amplê a 4 veces el Iprem para familias numerosas de categoría general, personas con discapacidad o víctimas de terrorismo, y hasta 5 veces el Iprem para familias numerosas de categoría especial o personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Límites al precio del alquiler y modalidad de cobro

Para acogerse a la subvención, la renta mensual no podrá superar los topes fijados según la zona geográfica del municipio de residencia, establecidos en 900, 750 o 600 euros para viviendas completas, y en 450, 375 o 300 euros para el alquiler de habitaciones. El abono se efectuará con periodicidad semestral tras la correspondiente aportación de los justificantes de pago del alquiler. No obstante, en las solicitudes que se presenten con efectos retroactivos, la cuantía correspondiente podrá liquidarse de forma directa en el momento de la concesión siempre que se aporten los recibos debidamente acreditados.