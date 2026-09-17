Canarias reivindica la Real Audiencia como pilar de su historia y cohesión judicial

El Gobierno de Canarias ha constituido la Comisión Organizadora para la Conmemoración del V Centenario de la Real Audiencia de Canarias, un hito institucional destinado a poner en valor el órgano fundado en 1526 y considerado el pilar histórico sobre el que se asienta el actual Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La estructura y normas de funcionamiento de este comité fueron aprobadas en Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, encabezada por Nieves Lady Barreto, contando en la sesión constitutiva con la presencia del viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, y del secretario general de Presidencia, Ceferino Marrero.

La comisión ostenta una elevada representación institucional y cuenta con el Rey de España como presidente de honor. Su composición integra a los titulares de la Presidencia del Gobierno de Canarias, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Parlamento autonómico, el TSJC y la Fiscalía Superior. Asimismo, se suman los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, las dos universidades públicas del archipiélago y los consejos canarios de Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales. Este frente común busca coordinar con entidades públicas y privadas un calendario de actividades que acerque a la sociedad la evolución del sistema judicial insular.

De la fragmentación señorial al primer fuero judicial único

La conmemoración resalta el papel trascendental de la Real Audiencia de Canarias como el primer órgano judicial que unificó el ámbito competencial de todo el archipiélago. Hasta su creación por real cédula de Carlos I en 1526, las islas carecían de una estructura legal homogénea: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro se regían bajo régimen de señorío, mientras que Gran Canaria, Tenerife y La Palma dependían del realengo. La implantación de una sede permanente con tres jueces en Gran Canaria evitó que los pleitos y apelaciones tuvieran que trasladarse obligatoriamente a Granada o a tribunales peninsulares, garantizando la resolución de conflictos en el propio territorio.

Como recoge la historiografía y la documentación del Anuario de Estudios Atlánticos, la decisión de la Corona española respondió expresamente a la necesidad de "proveer que la justicia se administre a nuestros súbditos con la menor costa y trabajo que se pueda". Esta reforma histórica no solo acortó las distancias físicas y burocráticas que acarreaban viajes por mar y tierra, sino que consolidó la presencia institucional y la seguridad jurídica en Canarias, marcando el origen de la administración de justicia moderna en las islas.

Comité Ejecutivo y despliegue del programa de actos

Para garantizar la operatividad de los actos, el decreto autonómico aprobado el pasado 9 de marzo articuló la creación de un Comité Ejecutivo presidido por el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez. Este órgano cuenta con representantes de la Consejería, de la Presidencia del TSJC, de las Audiencias Provinciales de ambas provincias y con expertos universitarios especializados en la historia de la institución.

El Comité Ejecutivo asumirá la gestión presupuestaria, la coordinación interadministrativa y la ejecución del programa aprobado por la comisión central. Entre las iniciativas previstas se incluyen proyectos de investigación académica, seminarios, cursos, publicaciones especializadas, piezas documentales y exposiciones divulgativas. El objetivo final reside en difundir el significado histórico de la Real Audiencia como símbolo de la cohesión territorial y del desarrollo del Poder Judicial en el archipiélago.