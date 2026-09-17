Canarias supera los 4,7 millones de pasajeros aéreos durante el mes de agosto

Según los últimos datos del Instituto Canario de Estadística (Istac), los aeropuertos del archipiélago registraron un total de 4.759.141 pasajeros durante el mes de agosto.

Esta cifra representa un incremento del 1,17% respecto al mismo mes del año anterior. Un crecimiento sostenido que refleja la capacidad de un sector para prosperar mediante la libre elección de millones de usuarios. La riqueza de las islas se fundamenta en su conectividad y en la fluidez de sus intercambios.

El motor del mercado extranjero

La apertura hacia el exterior sigue siendo nuestro principal activo. De ese volumen total, más de la mitad, unos 2,54 millones de viajeros, volaron en conexiones internacionales. Hablamos de un 53,4% de la cuota de mercado. Son visitantes que eligen Canarias aportando capital a las islas. Concretamente, el Reino Unido y Alemania aglutinan el grueso de esta demanda, sumando entre ambos países más de un millón y medio de pasajeros.

El mercado nacional también muestra vigor. Las rutas con la península movilizaron a 1.224.906 usuarios, creciendo un 1,14%. A nivel interno, los desplazamientos entre islas aumentaron un 1,37%, rozando el millón de pasajeros. Existe un dinamismo palpable y una necesidad constante de movimiento en el tejido productivo local.

El comportamiento del pasaje presenta variaciones. La estadística muestra una fotografía donde La Palma lidera el repunte con un sólido 7,2%, seguida de Gran Canaria y El Hierro, ambas por encima del tres por ciento de crecimiento.

En el lado opuesto de la balanza se encuentra Tenerife, que registra un descenso interanual del -1,3%. Un apunte que el mercado deberá leer con atención para determinar si se trata de un simple reajuste de la oferta o un síntoma de cambios en las preferencias de ciertas rutas.

Frenazo en la logística comercial

Si el tráfico de personas dibuja un escenario de crecimiento, las bodegas de los aviones envían una señal diferente. El transporte aéreo de mercancías sufrió una caída del 13% en agosto, limitándose a 2.062 toneladas. El correo experimentó un retroceso del 21,9%.

Esta divergencia es notable. Mientras el movimiento de capital humano avanza, el intercambio de bienes frena. Una caída en la logística comercial que conviene analizar para comprender las verdaderas barreras que afrontan las empresas canarias al importar y exportar valor.