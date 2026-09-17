Casi un centenar de vecinos recibe las primeras viviendas de Añaza rehabilitadas con dinero europeo

El valor de la propiedad y la calidad de vida de cualquier ciudadano dependen de las condiciones de su entorno más cercano, su propio hogar. En el barrio tinerfeño de Añaza, 92 familias acaban de comprobar cómo sus viviendas se revalorizan en el mercado y sus gastos fijos mensuales caen de forma drástica. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado la primera fase de los entornos residenciales de rehabilitación programada. Este plan inyecta los fondos europeos Next Generation de manera directa y sin intermediarios en la economía doméstica de los contribuyentes.

La intervención ejecutada en la parcela C-14 supera el mero lavado de cara estético. Con una inversión total de 2,17 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, el proyecto ataca los grandes lastres de los bloques de viviendas construidos en décadas pasadas. Hablamos de terminar con la ineficiencia térmica y eliminar de una vez por todas las barreras arquitectónicas.

Alivio en la factura eléctrica

Desde el punto de vista económico, el impacto central para estos hogares reside en el ahorro energético. Los residentes registrarán una caída del 60 por ciento en el consumo de energía primaria. En la práctica, esto supone facturas de luz mucho más asumibles, un respiro vital para proteger el presupuesto familiar frente a la inflación.

Para conseguir este nivel de optimización, el equipo técnico ha renovado por completo la impermeabilización y el aislamiento térmico de las azoteas. Los viejos y costosos calentadores han dejado paso a modernos equipos de 140 litros, que ahora se alimentan mediante un sistema de placas fotovoltaicas instaladas en la cubierta del inmueble.

Derribo de barreras arquitectónicas

La otra gran limitación superada es la falta de movilidad. Un inmueble inaccesible pierde atractivo y condena al encierro a sus propietarios de mayor edad. La actuación municipal en Añaza solventa esta grave carencia con la instalación de nuevos ascensores en los distintos portales. Además, los vecinos cuentan ahora con un elevador exclusivo para acceder al garaje de la planta alta, conectando de manera efectiva a los dueños con sus vehículos y la vía pública.

La concejala de Viviendas, Belén Mesa, recalca que este modelo transforma los barrios al ajustar los edificios a las necesidades actuales de los propietarios. Por su parte, el concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, señala la verdadera clave del programa. Se trata de la colaboración estrecha entre las comunidades de vecinos, que buscan salvaguardar de forma legítima sus intereses, y la propia administración local.

Eficiencia en el gasto público

La lección de gestión más rotunda de esta obra radica en el uso inteligente de los fondos. La licitación del proyecto fomentó la competencia real entre empresas. La compañía adjudicataria presentó una oferta a la baja que ha generado un jugoso remanente presupuestario. Lejos de perderse en el laberinto de la burocracia institucional, este capital ahorrado se reinvertirá de forma íntegra en el mismo entorno de Añaza.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, confirma que este margen financiero servirá para construir un ascensor exterior que conectará la plaza con los edificios Garajonay y Timanfaya. La rentabilidad de la obra financia también una nueva rampa de acceso para los bloques Taburiente y Cañadas. A esto se sumarán más placas solares para las zonas comunes, rejas de seguridad para proteger las viviendas de la planta baja y nueva iluminación exterior.

Santa Cruz de Tenerife estrena así su primer bloque terminado. Se trata de un ejemplo palpable de cómo el dinero de Europa, cuando se gestiona bien, llega directo al ladrillo y al bolsillo del ciudadano, protegiendo el patrimonio familiar.