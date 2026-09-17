Clavijo defiende el estatus RUP de Canarias frente a la propuesta de Albares

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, ha situado la defensa del estatuto de Canarias en el centro del debate europeo tras rechazar la pretensión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de integrar a Ceuta y Melilla como Regiones Ultraperiféricas (RUP). En declaraciones a Radio Marca Tenerife, Clavijo calificó de "huida hacia adelante" la propuesta del Ejecutivo central, advirtiendo del peligro de utilizar una figura jurídica de máxima protección para el archipiélago como un remedio improvisado ante coyunturas políticas. El líder insular remarcó que la condición RUP es la mayor garantía legal que tienen las islas ante la Unión Europea y no puede desvalorizarse mediante atajos normativos.

El marco constitucional y europeo de las islas frente a parches políticos

El jefe del Ejecutivo regional subrayó que la especificidad canaria ante Bruselas no responde a un trato de favor ni a una decisión arbitraria, sino a las condiciones estructurales objetivas reconocidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Factores permanentes como la insularidad, la lejanía geográfica o el territorio fragmentado sustentan el régimen especial del que goza Canarias junto a Azores, Madeira y los territorios franceses de ultramar. Clavijo advirtió de que intentar encajar a las ciudades autónomas en esta figura desvirtúa la seguridad jurídica conseguida por el archipiélago tras décadas de negociación comunitaria, instando al Ministerio de Exteriores a actuar con rigor técnico.

Solidaridad de las islas con la crisis que sufren las ciudades autónomas

Pese a blindar la singularidad autonómica, Clavijo trasladó el respaldo de Canarias a Ceuta y Melilla ante la grave presión migratoria que sufren, calificando la situación en el norte de África como un "auténtico polvorín". Desde la experiencia acumulada por las islas en el control de la ruta atlántica, el presidente reclamó al Gobierno de España celeridad para articular traslados a la península y exigir partidas presupuestarias directas a Bruselas. Para la administración autonómica, el Estado debe asumir su responsabilidad fronteriza con apoyo financiero real y cooperación diplomática, en lugar de recurrir a maniobras mediáticas que comprometen la posición de Canarias en las instituciones europeas.