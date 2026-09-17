Detenido en Tenerife por presuntamente agredir sexualmente a un menor al que grababa

La Policía Nacional, como aclara en nota de prensa, ha detenido a un hombre en Tenerife como presunto autor de un delito de agresión sexual a un menor al que además, grababa. Los hechos se alargaron durante más de un año, según ha subrayado la Agencia EFE.

La investigación, llevada a cabo por el grupo de Menores de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, comenzó al conocer la denuncia de la víctima. Según comenta el cuerpo policial, el presunto autor utilizó su relación de confianza con el menor y con la familia para cometer la agresión sexual. Al parecer el hombre utilizaba las salidas de los progenitores del domicilio para cometer los hechos.

Además, ha sido detenido también por tenencia y producción de pornografía infantil, ya que, pudo haber grabado los hechos con dispositivos electrónicos, material que presuntamente después usó para coaccionar y amenazar al menor, diciéndole que iba a difundirlas si no volvían a mantener encuentros sexuales.

Después de la detención, los agentes entraron y registraron el domicilio del hombre, en el que localizaron diversos elementos relacionados con los hechos como numerosos teléfonos móviles y material informático, que fueron intervenidos y que se podrían haber usado para grabar a la víctima durante esos encuentros.

Finalmente el presunto autor fue puesto a disposición judicial y se decretó de inmediato su ingreso en prisión.

Actualmente la investigación continúa abierta para esclarecer por completo los hechos y determinar la posible existencia de otras víctimas, concluye la agencia de comunicación.