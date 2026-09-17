Detenido por robar y causar daños en establecimientos de Fuerteventura

La Guardia Civil detuvo a principios de septiembre de 2026 a una persona, como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en Interior de establecimientos de restauración sustrayendo objetos, dinero en efectivo y causando daños en los mismos por un valor aproximado de 10.000 euros en el municipio de la Oliva, en Fuerteventura.

Fueron los perjudicados de distintos establecimientos de restauración de la zona los que pusieron las correspondientes denuncias, en las que informaban de la sustracción y daños en sus establecimientos.

Estos hechos ocurrieron, en tramos de horario nocturno, entre las fechas comprendidas entre junio y septiembre 2026 en cuanto a tres robos con fuerza en locales públicos. El autor se personaba en dichos establecimientos, camuflándose mediante disfraces llegando en una de las ocasiones a utilizar parcialmente un disfraz de religiosa, y uso de diferentes prendas de cabeza ocultando parcialmente su rostro, para posteriormente empleaba un mazo con el que fracturaba, y forzaba las puertas de acceso, ocasionando importantes daños materiales.

Los hechos se desarrollaron durante varias horas, periodo en lo que el detenido habría actuado siguiendo un plan previamente establecido, desplazándose de forma reiterada a los establecimientos para acceder a su interior y sustraer bebidas alcohólicas, dinero en efectivo y caja registradora.

La actuación policial conjunta de la Guardia Civil con la Policía Local de la Oliva, permitió sorprender al presunto autor donde al percatarse de la presencia policial, busca una vía de huida, y asciende hasta una de las primeras plantas del establecimiento para, seguidamente, precipitarse al vacío desde una altura de aproximadamente más de 5 metros, y en su huida es aprendiendo en esa intervención policial coordinada entre ambos cuerpos policiales procediendo a su detención.

Tras la detención y gracias a la pericia de los investigadores y al reconocimiento minucioso de las grabaciones, se logró identificar coincidencias reveladoras donde: rasgos faciales, siluetas, cuyas características físicas, y atuendos coincidían con el detenido de los robos, llegando inclusive a vestir de la misma forma en varios de los robos.

De los robos con fuerza investigados se ha completado la recuperación de un televisor, dos cajas registradoras, una tablet, varias terminales móviles, bebidas alcohólicas, y dinero en efectivo por valor aproximado de 600 euros.

Estas pruebas, sumadas a otros indicios recabados en el trascurso de la investigación, han permitido estrechar el cerco sobre el autor donde se corroborar su participación en los tres delitos.

El detenido junto con las diligencias instruidas fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario (Las Palmas).