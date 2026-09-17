Dos heridos graves al salirse de la vía con su vehículo en Lanzarote

Dos personas resultaron heridas este miércoles al salirse de la vía con su vehículo en Lanzarote. El accidente tuvo lugar en la calle Montaña Tenesar, en el municipio de Tinajo, a las 15.29 horas.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), un hombre, que presentaba politraumatismo de pronóstico grave y una mujer, con politraumatismo de pronóstico grave se encontraban entre los afectados. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Hasta la zona se desplazaron los bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote que tuvieron que liberar a una persona del interior del vehículo y asegurar la zona. Además, se enviaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, activada por el gestor de recursos del SUC.

Finalmente, los agentes de la Policía Local regularon el tráfico e instruyeron el atestado.