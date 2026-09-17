El Festival Boreal llega a Los Silos con guaguas nocturnas de refuerzo hasta las 03:30 horas

Los Silos acoge este fin de semana una nueva edición del Festival Boreal, una cita que combina música y otras manifestaciones culturales con propuestas vinculadas a la sostenibilidad y el intercambio entre culturas.

Con motivo del evento, el Cabildo de Tenerife reforzará a través de Titsa la conexión con el municipio durante las noches del viernes 18 y sábado 19 de septiembre, ampliando los servicios de la línea 363, que conecta Puerto de la Cruz y Buenavista a través de Icod de los Vinos.

Guaguas hasta las 03:30 horas

Desde la Estación de Icod de los Vinos habrá salidas extraordinarias a las 23:00, 00:00, 01:00, 02:00 y 03:00 horas.

En sentido contrario, desde Buenavista se han programado servicios adicionales a las 23:30, 00:30, 01:30, 02:30 y 03:30 horas.

El dispositivo busca facilitar el regreso de los asistentes después de la programación nocturna y ofrecer una alternativa al vehículo privado.

Durante el refuerzo habilitado con motivo del Festival Boreal el pasado año, Titsa transportó a 7.586 personas, según los datos facilitados por el Cabildo de Tenerife.

Música y actividades para diferentes públicos

El Festival Boreal reúne en Los Silos propuestas musicales junto a otras disciplinas artísticas y actividades dirigidas a públicos de distintas edades.

La programación se completa con exposiciones, charlas, talleres y propuestas gastronómicas, además de iniciativas relacionadas con el medio ambiente, la sostenibilidad y el intercambio cultural.

Los usuarios que tengan previsto desplazarse en transporte público podrán consultar los horarios y posibles actualizaciones del servicio a través de los canales de información de Titsa y en el teléfono 922 531 300.

El refuerzo de la línea 363 se mantendrá durante las dos principales noches del festival, con las últimas salidas extraordinarias desde Icod a las 03:00 y desde Buenavista a las 03:30 horas.