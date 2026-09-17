El Gobierno de Canarias sextuplica la teleasistencia avanzada para mayores y dependientes

Canarias multiplica por seis la atención domiciliaria a mayores y dependientes con teleasistencia avanzada

El servicio ya atiende a 14.761 personas en las islas, frente a las 2.352 que contaban con esta cobertura al inicio de la legislatura, en 2023.

La teleasistencia avanzada ha multiplicado por seis el número de mayores y personas dependientes atendidas en sus propios domicilios en Canarias. El servicio llega actualmente a 14.761 usuarios, frente a los 2.352 que disponían de esta cobertura al comienzo de la legislatura, en 2023.

La apuesta del Gobierno de Canarias pasa por utilizar la tecnología no solo para responder cuando se produce una emergencia, sino también para detectar posibles riesgos antes de que ocurran. El objetivo es que los usuarios puedan permanecer en sus casas con mayor seguridad y recibir una atención adaptada a sus necesidades.

Casi 30 millones para ampliar el servicio

El Ejecutivo autonómico ha destinado cerca de 30 millones de euros a este sistema. De ellos, alrededor de siete millones corresponden directamente a la prestación del servicio hasta 2027, mientras que otros 22,7 millones se han destinado a adquirir dispositivos y equipos tecnológicos con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los fondos europeos Next Generation EU.

El sistema cuenta actualmente con una treintena de profesionales repartidos entre las dos provincias canarias. El equipo incluye operadores telefónicos, psicólogos, enfermeros, coordinadores, terapeutas ocupacionales y técnicos encargados de instalar y mantener los dispositivos en los domicilios.

La tecnología permite ir un paso más allá de la teleasistencia tradicional. Los usuarios pueden disponer de relojes con geolocalización y botón de ayuda, sensores de humo y fugas de gas, detectores de inactividad y dispositivos capaces de registrar determinados patrones de vida.

Según explica la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, estos dispositivos permiten a los profesionales conocer mejor las necesidades de cada usuario y actuar de manera más rápida. Entre los sistemas incorporados se encuentran sensores de ocupación de cama y sillón y relojes capaces de registrar los hábitos diarios.

La diferencia respecto al modelo tradicional está precisamente en esa capacidad de anticipación. Si los dispositivos detectan cambios relevantes en las rutinas habituales de una persona, los profesionales pueden intervenir antes de que se produzca una emergencia.

El objetivo son 20.000 usuarios

El servicio se presta en todos los municipios de Canarias, con especial atención a las zonas rurales y a los lugares con población más dispersa, donde la soledad puede aumentar la vulnerabilidad de las personas mayores.

La atención se organiza a través de un centro que reúne a los operadores y profesionales sociosanitarios y otro dedicado a la intervención directa en los domicilios. El sistema también contempla la coordinación con los servicios sociales, el 112 y el sistema sanitario público.

El Gobierno de Canarias se ha marcado como objetivo superar las 20.000 personas atendidas antes de que termine este año.