El hallazgo geotérmico en Tenerife que promete ahorrar 130 millones anuales al sistema eléctrico

La exploración del subsuelo tinerfeño arroja sus primeros frutos. El sondeo realizado en Vilaflor a 3.000 metros de profundidad ha confirmado la existencia de agua caliente y elevada presión. Las fracturas detectadas presentan temperaturas superiores a los 100 °C, un indicador claro de una bolsa hidrotermal con capacidad para transformar el mapa eléctrico del archipiélago.

Este proyecto, ejecutado por el consorcio Energía Geotérmica de Tenerife —formado por el Cabildo, DISA y Reykjavík Geothermal—, demuestra la eficacia de la colaboración público-privada. Con un 50% de cofinanciación mediante fondos europeos, el hallazgo sitúa a Canarias ante la posibilidad real de contar con una fuente de energía continua, disponible las 24 horas del día. Las previsiones del sector apuntan a un ahorro superior a los 130 millones de euros anuales para el sistema eléctrico canario.

El reto regulatorio y la viabilidad económica

El éxito técnico exige ahora seguridad jurídica para materializarse. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha comprometido el apoyo del Gobierno central para desarrollar un marco regulatorio que aporte certidumbre a estas inversiones. Sin embargo, desde el sector privado apuntan a necesidades concretas para operar. El presidente ejecutivo de DISA, Demetrio Carceller, recordó que el elevado riesgo exploratorio requiere una regulación tarifaria específica, similar a la de Azores o Alemania, para garantizar la viabilidad del modelo a largo plazo.

Por su parte, el CEO de Reykjavík Geothermal, Magnus Ásbjörnsson, mantiene el rigor científico y la prudencia, aunque confirma que los niveles de temperatura y permeabilidad son propicios para el aprovechamiento energético y térmico.

Menos dependencia, facturas más baratas

El impacto de este desarrollo trasciende la ingeniería para instalarse en la economía real. Tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como la presidenta insular, Rosa Dávila, coinciden en que reducir la importación de combustibles repercutirá directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Cada euro que no se destina a comprar energía exterior alivia la factura de la luz de los hogares y fomenta la soberanía económica de las islas.

Con otras ocho iniciativas de exploración profunda en marcha en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, la geotermia requiere ahora de agilidad administrativa y sentido común regulatorio para consolidarse como una alternativa energética viable.