El PP lleva al Parlamento canario el documento de Interior con referencias ideológicas sobre periodistas

El Parlamento de Canarias tramita una iniciativa del Grupo Popular sobre el documento elaborado por el Ministerio del Interior, que incluye nombres de periodistas y referencias sobre sus supuestas tendencias políticas.

La proposición no de ley, registrada como 11L/PNLP-0493, plantea la defensa de la libertad de prensa y el rechazo a que las administraciones elaboren listados o perfiles de profesionales de la comunicación en función de sus opiniones, orientación política o línea editorial. La iniciativa figura ya en la documentación oficial de la Cámara autonómica.

La propuesta está impulsada por la diputada popular Rebeca Paniagua, que sostiene que las administraciones deben garantizar el acceso de los medios a la información pública en condiciones de igualdad, independientemente de su posición editorial.

Interior reconoce la existencia del documento

La iniciativa se presenta después de conocerse un documento elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior con información sobre periodistas y colaboradores de medios.

El Ministerio ha reconocido la existencia del listado, aunque lo ha definido como un documento informativo de carácter interno y sostiene que su Oficina de Comunicación atiende a todos los profesionales y medios sin distinciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha rechazado que se trate de una "lista negra" y ha defendido que el documento era de trabajo. El Ministerio pidió disculpas a los profesionales que pudieran haberse sentido afectados por su contenido.

El PP, por su parte, considera que clasificar a periodistas por sus posiciones políticas sería incompatible con la neutralidad institucional y reclama que ningún profesional pueda ser discriminado o señalado por sus opiniones o por la línea editorial del medio en el que trabaja.

Protección de Datos abre una investigación

La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado una investigación de oficio sobre el listado para analizar la naturaleza, alcance, utilización y base jurídica del tratamiento de la información.

La propia AEPD ha precisado que la apertura de estas actuaciones no implica que se haya cometido una infracción. La investigación deberá determinar, entre otras cuestiones, si el tratamiento de posibles datos relacionados con ideología u opiniones políticas se ajustó a la normativa de protección de datos.

La iniciativa del PP pide que la Cámara canaria respalde la libertad de prensa y la protección de los datos personales de los profesionales de la comunicación ante este tipo de documentos.