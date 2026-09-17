Forbes destaca la millonaria apuesta por el sector hotelero isleño

Desde las alturas, la estampa del sur de Tenerife revela el auténtico motor de nuestra prosperidad. Una red de infraestructuras donde el capital privado asume riesgos para generar riqueza. Ahora, la prestigiosa revista Forbes pone el foco sobre este dinamismo al detallar la reciente alianza estratégica entre el gigante estadounidense Hyatt y el Grupo Piñero. Una operación que transforma la oferta hotelera de Costa Adeje y reconfigura el mapa del turismo en Canarias.

La entente, sellada al cincuenta por ciento, no busca expandirse consumiendo nuevo suelo, sino elevar la calidad de lo ya edificado. El mercado dicta sus normas y el perfil del viajero ha cambiado por completo.

El valor de la inversión privada

El estandarte de esta nueva etapa es el Bahia Principe Escape Tenerife. El complejo ha permanecido cerrado durante un año para someterse a una reforma integral. La empresa ha leído las preferencias de la demanda y ha optado por abandonar su tradicional enfoque familiar para renacer como un establecimiento exclusivo para adultos.

Detrás de este movimiento subyace una premisa ineludible. El valor es subjetivo y el cliente está dispuesto a premiar la exclusividad. El recinto incorpora un novedoso nivel club. Quienes optan por esta categoría acceden a piscinas privadas, salones reservados y opciones gastronómicas singulares como el asador Volcán. Mejorar el servicio ha permitido a la cadena elevar sus tarifas un 10%. Es la demostración de que la rentabilidad en las islas pasa por ofrecer un producto de mayor calidad, atrayendo a un visitante de alto poder adquisitivo.

Libertad de elección en el destino

Uno de los cambios más relevantes para el tejido empresarial tinerfeño es la introducción del régimen de media pensión. Lejos del encierro en el todo incluido tradicional, la compañía asume que el turista actual demanda libertad. Quieren salir del hotel, alquilar un vehículo, conocer la isla y sentarse en las terrazas locales.

Esta flexibilidad genera un efecto multiplicador. La riqueza que trae el visitante fluye de manera natural hacia los restaurantes, comercios y emprendedores de la zona. Se crea prosperidad en el entorno de Adeje sin necesidad de planes de estímulo ni intervención externa, simplemente dejando que el consumidor elija dónde destinar su presupuesto diario.

Un escaparate global para las islas

La estrategia del grupo no termina aquí. Para el próximo mes de diciembre está prevista la reapertura del Bahia Principe Explore Costa Adeje, que culminará su propia renovación orientada, esta vez sí, al segmento familiar. La segmentación permite afinar la oferta para cada tipo de cliente de forma milimétrica.

A esto se suma el acceso a los 63 millones de miembros del programa de fidelización World of Hyatt. Canarias se sitúa así en el escaparate internacional de un turismo dispuesto a invertir en experiencias únicas. Son empresas apostando su propio patrimonio para competir en un entorno global, demostrando que la modernización de nuestra economía avanza a buen ritmo cuando se deja operar libremente al mercado.