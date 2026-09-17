La Aemet anuncia el descenso de las temperaturas y lluvias débiles en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado sobre el descenso generalizado de temperaturas, siendo notable en el caso de las máximas en zonas de interior en Canarias para este jueves. Una bajada de temperaturas tras unos días de calor extremo y altas temperaturas en el archipiélago.

Para este 17 de septiembre, la Aemet ha anunciado cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde son probables lluvias débiles ocasionales en medianías, en el resto de zonas, poco nuboso, salvo algunos intervalos durante la segunda mitad del día en el oeste de Tenerife y La Palma, así como en el sur de Gran Canaria. Además, el cielo tendrá intervalos nubosos en Lanzarote y en Fuerteventura.

Las temperaturas van a sufrir un descenso generalizado, siendo notable en el caso de las máximas en zonas de interior. En cuanto a las rachas de viento, el alisio con intervalos de fuerte sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas; en cumbres, viento entre flojo y moderado de componente norte.

Máximas de 28 grados en Tenerife

Para el viernes, 18 de septiembre, la Aemet prevé cielos con intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte, donde se prevén precipitaciones débiles y ocasionales.

Las temperaturas estarán en ligero descenso, más significativo en las máximas de zonas de interior de las islas centrales. Además, el viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas; en cumbres viento entre flojo y moderado de componente norte.

Las Palmas de Gran Canaria tendrá máximas de 26 grados, mientras que Santa Cruz de Tenerife contará con temperaturas de 28 grados de máxima.

En el resto de capitales, Arrecife, Puerto del Rosario también contarán con máximas de 28 grados, San Sebastián de la Gomera con 27 grados, Valverde con 23 grados y Santa Cruz de La Palma con 25 grados de máximas.

Declarada la prealerta por calima y temperaturas, además de un aviso rojo en Canarias

El Gobierno de Canarias declaraba la prealerta por calima y altas temperaturas el pasado lunes en el archipiélago. El pasado lunes, Salud Pública tuvo que activar diferentes niveles de aviso por riesgo para la salud en varias zonas del Archipiélago.

Canarias afrontará en los próximos días un episodio de temperaturas extremas que ha llevado a Salud Pública a activar diferentes niveles de aviso por riesgo para la salud en varias zonas del Archipiélago. El nivel 3, de color rojo, afectaba a las zonas MeteoSalud de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife-El Rosario y Lanzarote.

La isla de Fuerteventura fue una de las islas con temperaturas más elevadas, con máximas de 37 grados que pudieron superarse puntualmente.

En Lanzarote se alcanzaron los 36 grados, especialmente en las zonas del interior durante este lunes. El martes, el calor se desplazó hacia las zonas costeras del sur y el sureste.

En Gran Canaria, los termómetros superaron los 34 grados en amplias zonas del sur y el oeste, con máximas de 35 grados. El martes, la mitad sur pudo alcanzar localmente los 37 grados, mientras que las medianías del norte se situaron entre los 34 y 35 grados.

En Tenerife también registraron temperaturas elevadas. El lunes se esperaban entre 32 y 33 grados en cumbres y medianías del sur. El martes, las máximas subieron hasta los 36 grados en la vertiente sur del área metropolitana, según anunciaba la Agencia Estatal de Meteorología.